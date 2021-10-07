İki kız kardeş yaptıkları karavanla Türkiye'yi gezdi

Karavanlarını satmayı düşünmediklerini belirten Sözkesen, “O bizim ilk göz ağrımız. Bizden, ailemizden biri oldu. Normal karavan satın alsaydık onunla sadece ailemizi gezdirip içinde partiler yapıp hevesimizi alabilirdik. Çünkü ruhu olmazdı. Ama kendi yaptığımız karavanda birçok anımız var. Onunla Güney’e yangın söndürmeye gittik. Yangından kalan hasarlar var. Ya da arkadaşlarımız evlendi. Düğünlerine gittik. Balayı için bizim karavanımızda kaldılar” dedi.