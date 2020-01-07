Gerek Türkiye, gerek dünyanın çeşitli yerlerindeki birçok eseri bilen, gören ve çocukluğundan beri gezen, hem okuyup hem gezmeyi bir arada önemli gören Tarihçi İlber Ortaylı, "Bir Ömür Nasıl Yaşanır" adlı kitabında bize sıkı bir seyahat edilecek yerler listesi veriyor. İşte İlber Ortaylı'dan Türkiye'nin uğruna seyahat edilecek 17 eseri...
Bergama Zeus Altarı, M.Ö 2. yüzyılda İzmir’in kuzeyinde bulunan Antik Pergamon şehrinde Pergamon Krallığı'nı yöneten Attalos Hanedanı tarafından yaptırılmıştır. "Zeus Sunağı" olarak da bilinen dinsel yapı, 19. yüzyılın sonunda Almanya’ya kaçırılmıştır ve bugün Berlin’de Pergamon (Bergama) Müzesi'nde sergilenmekte ve her yıl binlerce insan tarafından ziyaret edilmektedir.
"Dünyayı görmeden hiçbir şey ifade edemezsiniz. Mektebi bitirir bitirmez evlenip de mobilyacı dükkanı gezeceğinize, dünyayı gezin derim" İlber Ortaylı