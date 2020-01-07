İlber Ortaylı'dan Türkiye'nin uğruna seyahat edilecek 17 eseri

Tarihçi İlber Ortaylı, "Bir Ömür Nasıl Yaşanır" adlı kitabında Türkiye'nin mutlaka görülmesi gereken tarihi değerlerini yazdı. İşte buram buram tarih kokan 17 eşsiz yapı...

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Gerek Türkiye, gerek dünyanın çeşitli yerlerindeki birçok eseri bilen, gören ve çocukluğundan beri gezen, hem okuyup hem gezmeyi bir arada önemli gören Tarihçi İlber Ortaylı, "Bir Ömür Nasıl Yaşanır" adlı kitabında bize sıkı bir seyahat edilecek yerler listesi veriyor. İşte İlber Ortaylı'dan Türkiye'nin uğruna seyahat edilecek 17 eseri...

1- Ayasofya / İstanbul

2- Süleymaniye Camii / İstanbul

3- Sultanhan / Aksaray

4- Selimiye Camii / Edirne

5- Surp Haç Kilisesi / Van

6- İshakpaşa Sarayı / Ağrı

7- Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası / Sivas

8- İtalyan Sefarethanesi / İstanbul

Maçka Lisesi ve Teknik Anadolu Lisesi

9- Rüstem Paşa Camii / İstanbul

10- Bergama Zeus Altarı / İzmir - Berlin

Bergama Zeus Altarı, M.Ö 2. yüzyılda İzmir’in kuzeyinde bulunan Antik Pergamon şehrinde Pergamon Krallığı'nı yöneten Attalos Hanedanı tarafından yaptırılmıştır. "Zeus Sunağı" olarak da bilinen dinsel yapı, 19. yüzyılın sonunda Almanya’ya kaçırılmıştır ve bugün Berlin’de Pergamon (Bergama) Müzesi'nde sergilenmekte ve her yıl binlerce insan tarafından ziyaret edilmektedir.

11- Mahmutbey Camii / Kastamonu

12- Büyükçekmece Köprüsü / İstanbul

13- Birgi Çakırağa Konağı / İzmir

14- Alanya Kalesi / Antalya

15- Gazanfer Ağa Medresesi / İstanbul

16- Selimiye Kışlası / İstanbul

17- Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi / Ankara

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"Dünyayı görmeden hiçbir şey ifade edemezsiniz. Mektebi bitirir bitirmez evlenip de mobilyacı dükkanı gezeceğinize, dünyayı gezin derim" İlber Ortaylı 

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