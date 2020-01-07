Gerek Türkiye, gerek dünyanın çeşitli yerlerindeki birçok eseri bilen, gören ve çocukluğundan beri gezen, hem okuyup hem gezmeyi bir arada önemli gören Tarihçi İlber Ortaylı, "Bir Ömür Nasıl Yaşanır" adlı kitabında bize sıkı bir seyahat edilecek yerler listesi veriyor. İşte İlber Ortaylı'dan Türkiye'nin uğruna seyahat edilecek 17 eseri...