İlklerin köyü: Aşıklı Höyük

"AŞIKLI KADINIYLA TANIŞACAĞIMIZ İÇİN ÇOK HEYECANLIYIZ"

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü Öğretim Üyesi ve Aşıklı Höyük Kazı Başkanı Prof. Dr. Mihriban Özbaşaran ise Aşıklı Höyük'te kazı çalışmalarının 1989 yılında başladığını hatırlattı.

Çalışmaların kurtarma kazısı olarak başladığını aktaran Özbaşaran, "O dönemden bu yana kesintisiz bir şekilde kazı çalışmaları devam ediyor. Bugün Orta Anadolu'daki yaşam biçimini düşünecek olursak, tarım ve hayvancı bir özellik var. Bu durumun en eskisini yani ilk tarım ve hayvancılıkla uğraşan insanları burada görüyoruz. M.Ö. 8400'lerde başlıyor ilk yerleşme. İlk köy yerleşmesi, ilk tarım denemeleri, ilk koyun ve keçinin evcilleştirildiği yer olarak Aşıklı Höyük'ü biliyoruz" diye konuştu.