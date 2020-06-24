İnci kefallerinin göç macerası son buldu

"YUMURTADAN ÇIKAN İNCİ KEFALLERİNİN GERİ DÖNÜŞ ZAMANI"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, 15 Nisan tarihinde başlayan inci kefali göçünün sona doğru geldiğini belirtti.

İlk etapta tatlı sulara üremek için göç eden inci kefallerin yumurtalarını bırakarak geri döndüğünü ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, “İnci kefalleri ortalama 10 bin tane yumurta bırakıyor. Bu yumurtadan çıkan yavru balıklar annelerinin yolunu izleyerek Van Gölü’ne geri dönüş yapıyor. Bu bir milyon yıla yakın süredir devam eden kutsal bir yolculuktur. Fakat tarihinin hiçbir döneminde inci kefalleri böyle bir tehlikeyle karşı karşıya kalmadı. İnci kefalleri yüz binlerce yıl boyunca birçok engeli aştı. Ancak inci kefalinin yenemediği tek bir engel var, o da insanoğludur” dedi.