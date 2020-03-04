İnsanı dünyayı gezmeye imrendiren proje: Vanlife

ntv.com.tr 04.03.2020 - 11:33
Bir karavan kiralayıp dünyayı dolaşmak kimin hayali değil ki? Ama bu mevcut hayatınızı tamamen geride bırakmanız demek.
Ve tamamen yollara aitsiniz.
Proje Vanlife ile tanışın.
Her şeyi geride bırakmayı taahhüt ettiğiniz an ikinci hayatınızın ilk gününde muhteşem bir maceraya kucak açıyorsunuz.
Bu şekilde yaşamak kolay görünüyor olabilir ama aslında karavan hayatının birçok zorluğu var. Öncelikle mobil bir şekilde yapabileceğiniz bir işinizin ve düzenli gelirinizin olması şart. Bunlar dışında elektrik ve su ihtiyacını karşılama, şehir içinde park yeri sorunu, ısı problemi, mekanik aksaklıklar karşılacağınız sorunlardan bazıları...
Peki, senin cesaretin var mı?
Unutmayın, kıyıyı gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keşfedemez.
'Vanlife akımı' yavaş yavaş genişledi ve Instagram'da inanılmaz imrendirici paylaşımlar yapılmaya başlandı.
Öyle ki artık birçok kişi işini gücünü bırakıp kendilerini dünyayı karavanlarıyla ile gezmeye adıyorlar.
Yollarda çektikleri fotoğrafları ise "project.vanlife" isimli Instagram hesabında paylaşıyorlar.
Doğanın tüm güzelliklerini yılın her günü yaşadıkları minibüslerinden fotoğraflayan insanlar ise bu durumdan elbette çok mutlu.