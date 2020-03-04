İnsanı dünyayı gezmeye imrendiren proje: Vanlife

Bu şekilde yaşamak kolay görünüyor olabilir ama aslında karavan hayatının birçok zorluğu var. Öncelikle mobil bir şekilde yapabileceğiniz bir işinizin ve düzenli gelirinizin olması şart. Bunlar dışında elektrik ve su ihtiyacını karşılama, şehir içinde park yeri sorunu, ısı problemi, mekanik aksaklıklar karşılacağınız sorunlardan bazıları...