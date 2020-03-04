İnsanı dünyayı gezmeye imrendiren proje: Vanlife

Önce işinizden istifa etmek isteyeceksiniz, sonra ise dünyayı dolaşmak... İnsanların hayatlarını tamamen değiştirecek bir karar alarak, sevimli karavanlarına atlayıp dünyayı gezmeye karar verdiklerinde bunun bir 'proje' haline geleceğini tahmin etmek gerçekten zordu. "Proje Vanlife" ile tanışın...

ntv.com.tr 04.03.2020 - 11:33

Bir karavan kiralayıp dünyayı dolaşmak kimin hayali değil ki? Ama bu mevcut hayatınızı tamamen geride bırakmanız demek.

İşten istifa etmek, kira kontratını feshetmek, banka hesaplarını boşaltmak, Wifi ve Netflix keyfinden olmak…
Dört tekerlekli göçebe bir hayat karşılığında her şeyi geride bırakmaya hazır hissediyor musun?
Bulaşık makinesi yok. Yağmurda, çamurda, karda kışta yeryüzünde açık bir alandasınız.

Ve tamamen yollara aitsiniz.

Proje Vanlife ile tanışın.

Her şeyi geride bırakmayı taahhüt ettiğiniz an ikinci hayatınızın ilk gününde muhteşem bir maceraya kucak açıyorsunuz.

Evinizden yüzlerce kilometre uzaktasınız.

Bu şekilde yaşamak kolay görünüyor olabilir ama aslında karavan hayatının birçok zorluğu var. Öncelikle mobil bir şekilde yapabileceğiniz bir işinizin ve düzenli gelirinizin olması şart. Bunlar dışında elektrik ve su ihtiyacını karşılama, şehir içinde park yeri sorunu, ısı problemi, mekanik aksaklıklar karşılacağınız sorunlardan bazıları...

Her yaşam yolu gibi, bu da inişli çıkışlı bir yolculuk ama oldukça ilham verici!

Peki, senin cesaretin var mı?

Unutmayın, kıyıyı gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keşfedemez.

'Vanlife akımı' yavaş yavaş genişledi ve Instagram'da inanılmaz imrendirici paylaşımlar yapılmaya başlandı.

Öyle ki artık birçok kişi işini gücünü bırakıp kendilerini dünyayı karavanlarıyla ile gezmeye adıyorlar.

Yollarda çektikleri fotoğrafları ise "project.vanlife" isimli Instagram hesabında paylaşıyorlar.

Bu akım o kadar genişlemiş durumda ki hesabın 1 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.
Şehrin tüm kargaşasından uzak durarak dünyanın her yanını sakince gezmek fikrini benimseyen projeye hergün onlarca fotoğraf ekleniyor.

Doğanın tüm güzelliklerini yılın her günü yaşadıkları minibüslerinden fotoğraflayan insanlar ise bu durumdan elbette çok mutlu.

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