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Instagram'ın parlayan yıldızı: Sibirya kurdu Loki

Dünyayı keşfetmenin insanlar kadar hayvanların da ihtiyacı olduğunu savunan doğasever Kelly Lund, sevimli kurt köpeği Loki ile gerçekleştirdiği dostluk dolu maceralarını köpeği adına açtığı Instagram hesabında paylaşıyor. Kısa sürede bir Instagram fenomenine dönüşen Loki doğayı ve gezmeyi çok seven bir kurt köpeği...

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    loki the wolfdog, dünyayı gezen köpekler, instagram fenomeni köpekler, gezgin köpekler, kampçı köpekler
    6 yaşında bir Sibirya kurt köpeği olan Loki, sahibi Kelly Lund ile maceradan maceraya koşuyor.
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    loki the wolfdog, dünyayı gezen köpekler, instagram fenomeni köpekler, gezgin köpekler, kampçı köpekler

    İkili Colorado'da yaşıyor. Her fırsatta yeni yerler görmek için yollara koyuluyorlar.

    DOĞA TUTKUNU KAMPÇI KÖPEKLER

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    loki the wolfdog, dünyayı gezen köpekler, instagram fenomeni köpekler, gezgin köpekler, kampçı köpekler

    Bazen soğuk iklimlerde kayak yapıyorlar, bazen de doğada çadır kuruyorlar.

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    loki the wolfdog, dünyayı gezen köpekler, instagram fenomeni köpekler, gezgin köpekler, kampçı köpekler
    Kelly, "Loki'nin instagram hesabı anlatılması güç bir duygunun ürünü" diyor.
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    loki the wolfdog, dünyayı gezen köpekler, instagram fenomeni köpekler, gezgin köpekler, kampçı köpekler
    Lund, ormanda, şelale başında, dağ bayırda, hamakta, çadırda seyahat ettikleri her yerde yoldaşı Loki'nin fotoğraflarını çekiyor.
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    loki the wolfdog, dünyayı gezen köpekler, instagram fenomeni köpekler, gezgin köpekler, kampçı köpekler
    Yan yana objektifin karşısına geçtiklerinde ise işte anlatılması güç o duyguyu harika bir şekilde ifade ediyorlar.
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    loki the wolfdog, dünyayı gezen köpekler, instagram fenomeni köpekler, gezgin köpekler, kampçı köpekler

    "Köpeklerin sevgi dolu ve sıcacık bir yuva da olsa hayatını arka bahçeye ya da bir odaya hapsolmak için doğmadığına inanıyorum. Bunu görmek nefret ediyorum. Nasıl insanların dünyayı keşfetme gibi bir ihtiyacı varsa aynı ihtiyacın hayvanlar için de geçerli olduğuna inanıyorum ve bu yüzden dostum Loki'yle birlikte dünyayı keşfediyoruz. Umarım insanları dışarı çıkmaya, dünyayı keşfetmeye ve köpekleriyle birlikte anılar biriktirmeye teşvik ediyoruzdur" diyor Kelly Lund.

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    loki the wolfdog, dünyayı gezen köpekler, instagram fenomeni köpekler, gezgin köpekler, kampçı köpekler
    Bunu başarmış gözüküyorlar.
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    loki the wolfdog, dünyayı gezen köpekler, instagram fenomeni köpekler, gezgin köpekler, kampçı köpekler
    Loki'nin şu anda Instagram'da 1.9 milyon takipçisi var.
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    loki the wolfdog, dünyayı gezen köpekler, instagram fenomeni köpekler, gezgin köpekler, kampçı köpekler
    İşte Instagram'ın parlayan yıldızı Loki’nin hayatından kareler...
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    loki the wolfdog, dünyayı gezen köpekler, instagram fenomeni köpekler, gezgin köpekler, kampçı köpekler
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    loki the wolfdog, dünyayı gezen köpekler, instagram fenomeni köpekler, gezgin köpekler, kampçı köpekler
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    loki the wolfdog, dünyayı gezen köpekler, instagram fenomeni köpekler, gezgin köpekler, kampçı köpekler
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    loki the wolfdog, dünyayı gezen köpekler, instagram fenomeni köpekler, gezgin köpekler, kampçı köpekler
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    loki the wolfdog, dünyayı gezen köpekler, instagram fenomeni köpekler, gezgin köpekler, kampçı köpekler
  • 16

    loki the wolfdog, dünyayı gezen köpekler, instagram fenomeni köpekler, gezgin köpekler, kampçı köpekler
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    loki the wolfdog, dünyayı gezen köpekler, instagram fenomeni köpekler, gezgin köpekler, kampçı köpekler
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    loki the wolfdog, dünyayı gezen köpekler, instagram fenomeni köpekler, gezgin köpekler, kampçı köpekler
  • 19

    loki the wolfdog, dünyayı gezen köpekler, instagram fenomeni köpekler, gezgin köpekler, kampçı köpekler
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    loki the wolfdog, dünyayı gezen köpekler, instagram fenomeni köpekler, gezgin köpekler, kampçı köpekler
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    loki the wolfdog, dünyayı gezen köpekler, instagram fenomeni köpekler, gezgin köpekler, kampçı köpekler
  • 22

    loki the wolfdog, dünyayı gezen köpekler, instagram fenomeni köpekler, gezgin köpekler, kampçı köpekler
  • 23

    loki the wolfdog, dünyayı gezen köpekler, instagram fenomeni köpekler, gezgin köpekler, kampçı köpekler
  • 24

    loki the wolfdog, dünyayı gezen köpekler, instagram fenomeni köpekler, gezgin köpekler, kampçı köpekler
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    loki the wolfdog, dünyayı gezen köpekler, instagram fenomeni köpekler, gezgin köpekler, kampçı köpekler
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    loki the wolfdog, dünyayı gezen köpekler, instagram fenomeni köpekler, gezgin köpekler, kampçı köpekler
  • 27

    loki the wolfdog, dünyayı gezen köpekler, instagram fenomeni köpekler, gezgin köpekler, kampçı köpekler
  • 28

    loki the wolfdog, dünyayı gezen köpekler, instagram fenomeni köpekler, gezgin köpekler, kampçı köpekler
  • 29

    loki the wolfdog, dünyayı gezen köpekler, instagram fenomeni köpekler, gezgin köpekler, kampçı köpekler
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    loki the wolfdog, dünyayı gezen köpekler, instagram fenomeni köpekler, gezgin köpekler, kampçı köpekler
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    Kaynak: Boredpanda ve @loki instagram hesabı.
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