Instagram'ın parlayan yıldızı: Sibirya kurdu Loki

"Köpeklerin sevgi dolu ve sıcacık bir yuva da olsa hayatını arka bahçeye ya da bir odaya hapsolmak için doğmadığına inanıyorum. Bunu görmek nefret ediyorum. Nasıl insanların dünyayı keşfetme gibi bir ihtiyacı varsa aynı ihtiyacın hayvanlar için de geçerli olduğuna inanıyorum ve bu yüzden dostum Loki'yle birlikte dünyayı keşfediyoruz. Umarım insanları dışarı çıkmaya, dünyayı keşfetmeye ve köpekleriyle birlikte anılar biriktirmeye teşvik ediyoruzdur" diyor Kelly Lund.