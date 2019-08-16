İran treni 'Transasya Ekspresi' yeniden yollarda
ntv.com.tr
Ankara-Tahran arası tren seferleri 4 yıl aradan sonra yeniden başladı. "Transasya Ekspresi" ile İran'a yolculuk tam 57 saat sürecek. 188 yolcu kapasiteli tren, haftada bir gün karşılıklı olarak sefer yapacak. İşte Transasya Ekspresi hakkında bilinmesi gereken her şey... (Yazı: Serdar UZUN - serdar.uzun@ntv.com.tr)
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Ankara-Tahran tren seferleri, 2015 yılında yaşanan mayınlı saldırı sonrası güvenlik gerekçesiyle 4 yıl süreyle askıya alınmıştı.
4 yıllık aranın ardından Transasya Ekspresi yeniden seferlerine başladı. Tren hattı, Ankara ve Tahran arasında olacak.
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TRANSASYA EKSPRESİ HAKKINDA
Transasya Ekspresi, Ankara-Tatvan arasında TCDD Taşımacılık'a ait 5 adet kuşetli, Van-Tahran arasında İran RAJA şirketine ait 6 adet kuşetli vagonlardan teşkil ediliyor.
Tebriz'e kadar olan Transasya Ekspresi hattı, bu yıl yoğun talep üzerine Tahran'a kadar uzatıldı.
Trenin yolcu kapasitesi ise 188 kişi.
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TRANSASYA EKSPRESİ YOLCULUK SÜRESİ
Ankara-Tahran arasında seyahat süresi, yaklaşık 57 saat olacak.
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ANKARA TAHRAN ARASI MESAFE NE KADAR?Ankara ile Tahran arası işleyecek Transasya Ekspresi'nde iki şehir arasındaki mesafe 2394 kilometre.
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İRAN'A VİZE VAR MI?
İran, 2019 itibariyle ülkeye giriş ve çıkışlarda Türk pasaportlarına damga vurmuyor. Türk vatandaşları herhangi bir ücret ödemeden, İran'a vizesiz olarak giriş yapabiliyor ve 90 gün kalabiliyor.
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TRANSASYA EKSPRESİ YOLCULUK GÜZERGAHI
Transasya Ekspresi tren hattının güzergahı ise; tren Ankara'dan yola çıkıp, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ ve son olarak Tatvan'a ulaşacak. Ekspres, Tatvan'da Tatvan-Van arasında işletilen Van Gölü feribotuna binip Van'a ulaşarak seyrine devam edecek. Van'dan İran sınırını geçerek Salmas, Tebriz, Zencan ve son durağı Tahran'a ulaşacak.
Ankara > Kayseri > Sivas > Malatya > Elazığ > Tatvan > Van > Salmas > Tebriz > Zencan > Tahran
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TRANSASYA EKSPRESİ SEFER SAATLERİ
Transasya Ekspresi, haftada bir gün her Çarşamba günü karşılıklı olarak Ankara ve Tahran'dan kalkacak.
İşte Transasya Ekspresi'nin durduğu ana istasyonların tüm detaylı ve ayrıntılı sefer saatleri...
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TRANSASYA EKSPRESİ BİLET ÜCRETİ NE KADAR?
Transasya Ekspresi'nin biletleri 60 gün önceden satışa sunuluyor.
Kuşetli kompartımanda tek kişilik bilet ücreti 41.60 euro (16.08.2019 güncel Merkez Bankası kuruyla yaklaşık 260 TL)
Bileti uluslararası gişesi olan tren istasyonlarından satın alabiliyorsunuz.
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Hattın, Türkiye ile İran arasındaki yolcu taşımacılığının yanı sıra turizme de katkı sağlaması bekleniyor.
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