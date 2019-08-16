NTV

İran treni 'Transasya Ekspresi' yeniden yollarda

ntv.com.tr

Ankara-Tahran arası tren seferleri 4 yıl aradan sonra yeniden başladı. "Transasya Ekspresi" ile İran'a yolculuk tam 57 saat sürecek. 188 yolcu kapasiteli tren, haftada bir gün karşılıklı olarak sefer yapacak. İşte Transasya Ekspresi hakkında bilinmesi gereken her şey... (Yazı: Serdar UZUN - serdar.uzun@ntv.com.tr)

  • 1

    türkiye iran trenle kaç saat, türkiye iran treni, trans asya ekspresi, transasya ekspresi, ankara tahran treni, trans asya treni bilet ücreti, transasya sefer saatleri

    Ankara-Tahran tren seferleri, 2015 yılında yaşanan mayınlı saldırı sonrası güvenlik gerekçesiyle 4 yıl süreyle askıya alınmıştı.

    4 yıllık aranın ardından Transasya Ekspresi yeniden seferlerine başladı. Tren hattı, Ankara ve Tahran arasında olacak.

  • 2

    TRANSASYA EKSPRESİ HAKKINDA

    türkiye iran trenle kaç saat, türkiye iran treni, trans asya ekspresi, transasya ekspresi, ankara tahran treni, trans asya treni bilet ücreti, transasya sefer saatleri

    Transasya Ekspresi, Ankara-Tatvan arasında TCDD Taşımacılık'a ait 5 adet kuşetli, Van-Tahran arasında İran RAJA şirketine ait 6 adet kuşetli vagonlardan teşkil ediliyor.

    Tebriz'e kadar olan Transasya Ekspresi hattı, bu yıl yoğun talep üzerine Tahran'a kadar uzatıldı.

    Trenin yolcu kapasitesi ise 188 kişi.

  • 3

    TRANSASYA EKSPRESİ YOLCULUK SÜRESİ

    türkiye iran trenle kaç saat, türkiye iran treni, trans asya ekspresi, transasya ekspresi, ankara tahran treni, trans asya treni bilet ücreti, transasya sefer saatleri

    Ankara-Tahran arasında seyahat süresi, yaklaşık 57 saat olacak.

  • 4

    ANKARA TAHRAN ARASI MESAFE NE KADAR?

    türkiye iran trenle kaç saat, türkiye iran treni, trans asya ekspresi, transasya ekspresi, ankara tahran treni, trans asya treni bilet ücreti, transasya sefer saatleri
    Ankara ile Tahran arası işleyecek Transasya Ekspresi'nde iki şehir arasındaki mesafe 2394 kilometre.
  • 5

    İRAN'A VİZE VAR MI?

    İRAN'A VİZE VAR MI?

    İran, 2019 itibariyle ülkeye giriş ve çıkışlarda Türk pasaportlarına damga vurmuyor. Türk vatandaşları herhangi bir ücret ödemeden, İran'a vizesiz olarak giriş yapabiliyor ve 90 gün kalabiliyor.

  • 6

    TRANSASYA EKSPRESİ YOLCULUK GÜZERGAHI

    türkiye iran trenle kaç saat, türkiye iran treni, trans asya ekspresi, transasya ekspresi, ankara tahran treni, trans asya treni bilet ücreti, transasya sefer saatleri

    Transasya Ekspresi tren hattının güzergahı ise; tren Ankara'dan yola çıkıp, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ ve son olarak Tatvan'a ulaşacak. Ekspres, Tatvan'da Tatvan-Van arasında işletilen Van Gölü feribotuna binip Van'a ulaşarak seyrine devam edecek. Van'dan İran sınırını geçerek Salmas, Tebriz, Zencan ve son durağı Tahran'a ulaşacak. 

    Ankara > Kayseri > Sivas > Malatya > Elazığ > Tatvan > Van > Salmas > Tebriz > Zencan > Tahran

  • 7

    TRANSASYA EKSPRESİ SEFER SAATLERİ

    türkiye iran trenle kaç saat, türkiye iran treni, trans asya ekspresi, transasya ekspresi, ankara tahran treni, trans asya treni bilet ücreti, transasya sefer saatleri

    Transasya Ekspresi, haftada bir gün her Çarşamba günü karşılıklı olarak Ankara ve Tahran'dan kalkacak.

    İşte Transasya Ekspresi'nin durduğu ana istasyonların tüm detaylı ve ayrıntılı sefer saatleri...

  • 8

    TRANSASYA EKSPRESİ BİLET ÜCRETİ NE KADAR?

    türkiye iran trenle kaç saat, türkiye iran treni, trans asya ekspresi, transasya ekspresi, ankara tahran treni, trans asya treni bilet ücreti, transasya sefer saatleri

    Transasya Ekspresi'nin biletleri 60 gün önceden satışa sunuluyor. 

    Kuşetli kompartımanda tek kişilik bilet ücreti 41.60 euro (16.08.2019 güncel Merkez Bankası kuruyla yaklaşık 260 TL)

    Bileti uluslararası gişesi olan tren istasyonlarından satın alabiliyorsunuz.

  • 9

    türkiye iran trenle kaç saat, türkiye iran treni, trans asya ekspresi, transasya ekspresi, ankara tahran treni, trans asya treni bilet ücreti, transasya sefer saatleri

    Hattın, Türkiye ile İran arasındaki yolcu taşımacılığının yanı sıra turizme de katkı sağlaması bekleniyor.

  • 10

    türkiye iran trenle kaç saat, türkiye iran treni, trans asya ekspresi, transasya ekspresi, ankara tahran treni, trans asya treni bilet ücreti, transasya sefer saatleri
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin