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İran'da hurma yapraklarından inşa edilen otel turistlerin ilgi odağı

Anadolu Ajansı

İran'ın güneydoğusunda yer alan Kirman kentinin Kale Genc ilçesinde ahşap ve hurma ağacı yapraklarıyla inşa edilen otel bölgeye gelen turistlerin ilgisini çekiyor

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    hurma yapraklarından inşa edilen otel, iran, kirman, hurma ağacı

    İran'ın Kirman kentinin 400 kilometre güneyindeki Kale Genc ilçesinde 2016'da hurma yapraklarından inşa edilen ve 30 yapıdan oluşan otel, 60 turisti ağırlama kapasitesine sahip bulunuyor.

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    hurma yapraklarından inşa edilen otel, iran, kirman, hurma ağacı

    Ülkenin en ilgi çekici yapılarından biri olan otelin müdürü Muhammed Cevad Cihanpur, turistlerin ilgi odağı haline gelen otel hakkında bilgi verdi.

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    hurma yapraklarından inşa edilen otel, iran, kirman, hurma ağacı

    Otelin turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği Cazmuryan adı verilen bölgenin yakınlarında konumlandığını aktaran Cihanpur, "Birçok turist bu bölgeyi ziyaret ediyor ancak bölgede otel bulunmuyordu. Turistlerin kalacağı ve bölgenin mimarisiyle uyumlu bir otel yapmaya karar verdik" dedi.

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    hurma yapraklarından inşa edilen otel, iran, kirman, hurma ağacı

    Otelin 2016'da ahşap ve hurma ağacı yapraklarından inşa edildiğini ve turistlerin otelin konseptine duydukları ilgiden memnun olduklarını belirterek, "Aslında bu oteli inşa ederek bölgedeki fakirliği zenginliğe dönüştürdük" ifadesini kullandı.

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    hurma yapraklarından inşa edilen otel, iran, kirman, hurma ağacı

    Cihanpur, bitkilerden inşa edilen otelin özellikle bölgede 50 dereceyi bulan sıcaklarda turistlere serin bir barınma imkanı sağladığını sözlerine ekledi.

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    hurma yapraklarından inşa edilen otel, iran, kirman, hurma ağacı
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    hurma yapraklarından inşa edilen otel, iran, kirman, hurma ağacı
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    hurma yapraklarından inşa edilen otel, iran, kirman, hurma ağacı
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    hurma yapraklarından inşa edilen otel, iran, kirman, hurma ağacı
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    hurma yapraklarından inşa edilen otel, iran, kirman, hurma ağacı
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    hurma yapraklarından inşa edilen otel, iran, kirman, hurma ağacı
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    hurma yapraklarından inşa edilen otel, iran, kirman, hurma ağacı
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    hurma yapraklarından inşa edilen otel, iran, kirman, hurma ağacı
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    hurma yapraklarından inşa edilen otel, iran, kirman, hurma ağacı
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    hurma yapraklarından inşa edilen otel, iran, kirman, hurma ağacı
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