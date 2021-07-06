İş seyahatlerinden sıkılınca otobüsü eve çevirdi

Tekbilek, "Banyosuyla tuvaletiyle bir ev konforu sağlamaya çalıştık. Hanımlar büyük mutfak isterler biz de büyük bir mutfak yaptık. Çok hoşumuza gitti. Keyif almaya başladık. Evi aratmıyor. Evimizi de kapattık, eşyaları satıp yerine otobüs için gerekli olan şeyleri aldık" dedi.