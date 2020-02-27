İshak Paşa Sarayı'na beyaz örtü

Ağrı'da 1900 rakımlı tepedeki İshak Paşa Sarayı'nın beyaz örtüyle kaplanması kartpostallık manzaralar oluşturdu.

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Anadolu Ajansı 27.02.2020 - 10:15

Osmanlı Devleti'nin Anadolu'daki en seçkin eserlerinden olan tarihi İshak Paşa Sarayı ve çevresi, yoğun karın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 1900 rakımlı bir tepeye kurulu olan saray ve çevresinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Yılın her mevsimi yerli ve yabancı ziyaretçilerin adeta akınına uğrayan kartal yuvası görünümlü tarihi sarayın beyaz örtüyle kaplanması, kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Bünyesindeki 116 oda, türbe, cami, surlar, iç ve dış avlular, divan ve harem salonları ile UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde de yer alan saray, ziyaretçilerini her mevsimde cezbediyor.

"Medeniyetler Geçidi" olarak nitelendirilen bölgede sarayın çevresinde yer alan 3 bin yıllık Urartu Kalesi ve eski Bayezit Camisi de yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor.

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