İşlerinden istifa edip karavana çevirdikleri okul servisiyle dünya turuna çıktılar
ntv.com.tr
Kurumsal işlerinden istifa edip, eski bir okul servisini yenileyip lüks bir karavana dönüştürdüler. Dünya turuna çıkan Chase ve Marijose çiftine göre artık gittikleri her yer onların evi...
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Chase Green (28) ve Mariajose Trejo (25) çifti, ABD'nin Nashville eyaletindeki sabah 9 akşam 5 arası çalıştıkları kurumsal işlerinden istifa edip dünyayı gezmeye karar verdiler. İhtiyaçları olan tek şey ise köpekleri ve bir okul servisiydi.
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Çift, eski bir okul servisini tadilattan geçirdi ve içinde rahatça yaşanabilecek bir yuva haline getirdi. Artık gittikleri her yer onların evi.
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3Okul servisini yenilemek ve bir yaşam alanına çevirmek için 4 ay harcadılar.
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82 koltuklu ve 23 metrekare olan okul servisini 3.500 dolara satın alan çift yenileme için 16.000 dolar harcadıklarını söylüyor.
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5Bu otobüs eski çiftlik evleri kadar büyük olmasa da bütün gerekli şeyleri barındırıyor.
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6İçinde çift kişilik yatak, tuvalet, duş, mutfak, su deposu ve solar güneş panelleri bulunuyor.
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7"Youtube'dan insanların otobüsleri yenilemesini izliyorduk ve bundan ilham aldık" diyor Chase.
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8"İlk olarak bu videoları bize babam gösterdi, çünkü ikimizin de küçük yaşam alanlarına meraklı olduğumuzu biliyordu"
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"Önceki evimizde 185 metrekare alanımız ve çokça odamız vardı. Evi tamamen mobilyalarla döşemiştik. Neredeyse hiçbirini kullanmadık. Tam bir israftı"
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Çalıştığı kurumdan birçok meslektaşı ile birlikte işten çıkarılan Chase için bu olay son damla oldu ve Mariajose ile birlikte hayatlarını değiştirmeye karar verdiler.
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Artık hayatlarını başkası için yaşamamaya, kendi istedikleri doğrultusunda şekillendirmeye karar veren çift Ağustos 2018’de evlerini sattı ve yollara düştü.
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Wisconsin’den Arizona’ya, Puerto Rico’dan Tennnessee’ye seyahat ettiler.
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13Chase'e göre sürekli yolda olmanın en güzel yanlarından biri de, benzer fikirde ve alışkanlıklarda insanlar ile tanışmak.
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Chase website ve grafik tasarımcı olarak, Mariajose ise makyaj artistliği yaparak para kazanıyor.
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Yolda freelance işler yaparak para kazanmaya devam ettiler.
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16Ayrıca yol öykülerini internette Youtube üzerinden paylaşarak para kazanmayı öğrendiler.
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Chase bu cennet gibi görünen yaşam tarzının aslında o kadar kolay olmadığını da belirtiyor.
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“Bu hayat tarzı çok fazla planlama ve araştırma gerektiriyor. İstediğimiz yere arabamızı koyamıyoruz. Bunu düzenleyen yasalar var. Çok kez 100 doları aşan park cezaları kesildi ve bir o kadar sefer sabahları arabamızı çekmemizi isteyen polisler tarafından uyandırıldık"
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Çift, bütün bu zorluklara karşı asla eski kurumsal hayatlarına geri dönmek istemediklerini de ekliyor.
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20İleride bir gün küçük bir ev sahibi olmak istiyorlar fakat seyahat etmeyi asla bırakmayacaklarını söylüyorlar.
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21Aileleri de onlara bu konuda destek olmuş.
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22"Ailelerimiz, böyle bir şey yapacaksanız gençken hayallerinizin peşinden gidin diyerek bize destek oldular. Hayat kısa"
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23Çiftin yeni maceralarını @tioaventurabus isimli Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
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