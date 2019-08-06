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İşlerinden istifa edip karavana çevirdikleri okul servisiyle dünya turuna çıktılar

ntv.com.tr

Kurumsal işlerinden istifa edip, eski bir okul servisini yenileyip lüks bir karavana dönüştürdüler. Dünya turuna çıkan Chase ve Marijose çiftine göre artık gittikleri her yer onların evi...

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    tioaventurabus, karavanla dünya turu, okul servisiyle dünya turu, chase green, mariajose trejo

    Chase Green (28) ve Mariajose Trejo (25) çifti, ABD'nin Nashville eyaletindeki sabah 9 akşam 5 arası çalıştıkları kurumsal işlerinden istifa edip dünyayı gezmeye karar verdiler. İhtiyaçları olan tek şey ise köpekleri ve bir okul servisiydi. 

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    tioaventurabus, karavanla dünya turu, okul servisiyle dünya turu, chase green, mariajose trejo

    Çift, eski bir okul servisini tadilattan geçirdi ve içinde rahatça yaşanabilecek bir yuva haline getirdi. Artık gittikleri her yer onların evi.

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    tioaventurabus, karavanla dünya turu, okul servisiyle dünya turu, chase green, mariajose trejo
    Okul servisini yenilemek ve bir yaşam alanına çevirmek için 4 ay harcadılar.
  • 4

    tioaventurabus, karavanla dünya turu, okul servisiyle dünya turu, chase green, mariajose trejo

    82 koltuklu ve 23 metrekare olan okul servisini 3.500 dolara satın alan çift yenileme için 16.000 dolar harcadıklarını söylüyor.

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    tioaventurabus, karavanla dünya turu, okul servisiyle dünya turu, chase green, mariajose trejo
    Bu otobüs eski çiftlik evleri kadar büyük olmasa da bütün gerekli şeyleri barındırıyor.
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    tioaventurabus, karavanla dünya turu, okul servisiyle dünya turu, chase green, mariajose trejo
    İçinde çift kişilik yatak, tuvalet, duş, mutfak, su deposu ve solar güneş panelleri bulunuyor.
  • 7

    tioaventurabus, karavanla dünya turu, okul servisiyle dünya turu, chase green, mariajose trejo
    "Youtube'dan insanların otobüsleri yenilemesini izliyorduk ve bundan ilham aldık" diyor Chase.
  • 8

    tioaventurabus, karavanla dünya turu, okul servisiyle dünya turu, chase green, mariajose trejo
    "İlk olarak bu videoları bize babam gösterdi, çünkü ikimizin de küçük yaşam alanlarına meraklı olduğumuzu biliyordu"
  • 9

    tioaventurabus, karavanla dünya turu, okul servisiyle dünya turu, chase green, mariajose trejo

    "Önceki evimizde 185 metrekare alanımız ve çokça odamız vardı. Evi tamamen mobilyalarla döşemiştik. Neredeyse hiçbirini kullanmadık. Tam bir israftı"

  • 10

    tioaventurabus, karavanla dünya turu, okul servisiyle dünya turu, chase green, mariajose trejo

    Çalıştığı kurumdan birçok meslektaşı ile birlikte işten çıkarılan Chase için bu olay son damla oldu ve Mariajose ile birlikte hayatlarını değiştirmeye karar verdiler.

  • 11

    tioaventurabus, karavanla dünya turu, okul servisiyle dünya turu, chase green, mariajose trejo

    Artık hayatlarını başkası için yaşamamaya, kendi istedikleri doğrultusunda şekillendirmeye karar veren çift Ağustos 2018’de evlerini sattı ve yollara düştü.

  • 12

    tioaventurabus, karavanla dünya turu, okul servisiyle dünya turu, chase green, mariajose trejo

    Wisconsin’den Arizona’ya, Puerto Rico’dan Tennnessee’ye seyahat ettiler.

  • 13

    tioaventurabus, karavanla dünya turu, okul servisiyle dünya turu, chase green, mariajose trejo
    Chase'e göre sürekli yolda olmanın en güzel yanlarından biri de, benzer fikirde ve alışkanlıklarda insanlar ile tanışmak.
  • 14

    tioaventurabus, karavanla dünya turu, okul servisiyle dünya turu, chase green, mariajose trejo

    Chase website ve grafik tasarımcı olarak, Mariajose ise makyaj artistliği yaparak para kazanıyor.

  • 15

    tioaventurabus, karavanla dünya turu, okul servisiyle dünya turu, chase green, mariajose trejo

    Yolda freelance işler yaparak para kazanmaya devam ettiler. 

  • 16

    tioaventurabus, karavanla dünya turu, okul servisiyle dünya turu, chase green, mariajose trejo
    Ayrıca yol öykülerini internette Youtube üzerinden paylaşarak para kazanmayı öğrendiler.
  • 17

    tioaventurabus, karavanla dünya turu, okul servisiyle dünya turu, chase green, mariajose trejo

    Chase bu cennet gibi görünen yaşam tarzının aslında o kadar kolay olmadığını da belirtiyor.

  • 18

    tioaventurabus, karavanla dünya turu, okul servisiyle dünya turu, chase green, mariajose trejo

    “Bu hayat tarzı çok fazla planlama ve araştırma gerektiriyor. İstediğimiz yere arabamızı koyamıyoruz. Bunu düzenleyen yasalar var. Çok kez 100 doları aşan park cezaları kesildi ve bir o kadar sefer sabahları arabamızı çekmemizi isteyen polisler tarafından uyandırıldık"

  • 19

    tioaventurabus, karavanla dünya turu, okul servisiyle dünya turu, chase green, mariajose trejo

    Çift, bütün bu zorluklara karşı asla eski kurumsal hayatlarına geri dönmek istemediklerini de ekliyor.

  • 20

    tioaventurabus, karavanla dünya turu, okul servisiyle dünya turu, chase green, mariajose trejo
    İleride bir gün küçük bir ev sahibi olmak istiyorlar fakat seyahat etmeyi asla bırakmayacaklarını söylüyorlar.
  • 21

    tioaventurabus, karavanla dünya turu, okul servisiyle dünya turu, chase green, mariajose trejo
    Aileleri de onlara bu konuda destek olmuş.
  • 22

    tioaventurabus, karavanla dünya turu, okul servisiyle dünya turu, chase green, mariajose trejo
    "Ailelerimiz, böyle bir şey yapacaksanız gençken hayallerinizin peşinden gidin diyerek bize destek oldular. Hayat kısa"
  • 23

    tioaventurabus, karavanla dünya turu, okul servisiyle dünya turu, chase green, mariajose trejo
    Çiftin yeni maceralarını @tioaventurabus isimli Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
  • 24

    tioaventurabus, karavanla dünya turu, okul servisiyle dünya turu, chase green, mariajose trejo
  • 25

    tioaventurabus, karavanla dünya turu, okul servisiyle dünya turu, chase green, mariajose trejo
  • 26

    tioaventurabus, karavanla dünya turu, okul servisiyle dünya turu, chase green, mariajose trejo
  • 27

    tioaventurabus, karavanla dünya turu, okul servisiyle dünya turu, chase green, mariajose trejo
  • 28

    tioaventurabus, karavanla dünya turu, okul servisiyle dünya turu, chase green, mariajose trejo
  • 29

    tioaventurabus, karavanla dünya turu, okul servisiyle dünya turu, chase green, mariajose trejo
  • 30

    tioaventurabus, karavanla dünya turu, okul servisiyle dünya turu, chase green, mariajose trejo
  • 31

    tioaventurabus, karavanla dünya turu, okul servisiyle dünya turu, chase green, mariajose trejo
  • 32

    tioaventurabus, karavanla dünya turu, okul servisiyle dünya turu, chase green, mariajose trejo
  • 33

    tioaventurabus, karavanla dünya turu, okul servisiyle dünya turu, chase green, mariajose trejo
  • 34

    tioaventurabus, karavanla dünya turu, okul servisiyle dünya turu, chase green, mariajose trejo
  • 35

    tioaventurabus, karavanla dünya turu, okul servisiyle dünya turu, chase green, mariajose trejo
  • 36

    tioaventurabus, karavanla dünya turu, okul servisiyle dünya turu, chase green, mariajose trejo
  • 37

    tioaventurabus, karavanla dünya turu, okul servisiyle dünya turu, chase green, mariajose trejo
  • 38

    tioaventurabus, karavanla dünya turu, okul servisiyle dünya turu, chase green, mariajose trejo
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