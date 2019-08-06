İşlerinden istifa edip karavana çevirdikleri okul servisiyle dünya turuna çıktılar

“Bu hayat tarzı çok fazla planlama ve araştırma gerektiriyor. İstediğimiz yere arabamızı koyamıyoruz. Bunu düzenleyen yasalar var. Çok kez 100 doları aşan park cezaları kesildi ve bir o kadar sefer sabahları arabamızı çekmemizi isteyen polisler tarafından uyandırıldık"