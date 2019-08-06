İşlerinden istifa edip karavana çevirdikleri okul servisiyle dünya turuna çıktılar

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Chase Green (28) ve Mariajose Trejo (25) çifti, ABD'nin Nashville eyaletindeki sabah 9 akşam 5 arası çalıştıkları kurumsal işlerinden istifa edip dünyayı gezmeye karar verdiler. İhtiyaçları olan tek şey ise köpekleri ve bir okul servisiydi.
Çift, eski bir okul servisini tadilattan geçirdi ve içinde rahatça yaşanabilecek bir yuva haline getirdi. Artık gittikleri her yer onların evi.
82 koltuklu ve 23 metrekare olan okul servisini 3.500 dolara satın alan çift yenileme için 16.000 dolar harcadıklarını söylüyor.
"Önceki evimizde 185 metrekare alanımız ve çokça odamız vardı. Evi tamamen mobilyalarla döşemiştik. Neredeyse hiçbirini kullanmadık. Tam bir israftı"
Çalıştığı kurumdan birçok meslektaşı ile birlikte işten çıkarılan Chase için bu olay son damla oldu ve Mariajose ile birlikte hayatlarını değiştirmeye karar verdiler.
Artık hayatlarını başkası için yaşamamaya, kendi istedikleri doğrultusunda şekillendirmeye karar veren çift Ağustos 2018’de evlerini sattı ve yollara düştü.
Wisconsin’den Arizona’ya, Puerto Rico’dan Tennnessee’ye seyahat ettiler.
Chase website ve grafik tasarımcı olarak, Mariajose ise makyaj artistliği yaparak para kazanıyor.
Yolda freelance işler yaparak para kazanmaya devam ettiler.
Chase bu cennet gibi görünen yaşam tarzının aslında o kadar kolay olmadığını da belirtiyor.
“Bu hayat tarzı çok fazla planlama ve araştırma gerektiriyor. İstediğimiz yere arabamızı koyamıyoruz. Bunu düzenleyen yasalar var. Çok kez 100 doları aşan park cezaları kesildi ve bir o kadar sefer sabahları arabamızı çekmemizi isteyen polisler tarafından uyandırıldık"
Çift, bütün bu zorluklara karşı asla eski kurumsal hayatlarına geri dönmek istemediklerini de ekliyor.