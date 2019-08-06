İşlerinden istifa edip karavana çevirdikleri okul servisiyle dünya turuna çıktılar

Kurumsal işlerinden istifa edip, eski bir okul servisini yenileyip lüks bir karavana dönüştürdüler. Dünya turuna çıkan Chase ve Marijose çiftine göre artık gittikleri her yer onların evi...

ntv.com.tr

İşlerinden istifa edip karavana çevirdikleri okul servisiyle dünya turuna çıktılar - 1

Chase Green (28) ve Mariajose Trejo (25) çifti,  ABD'nin Nashville eyaletindeki sabah 9 akşam 5 arası çalıştıkları kurumsal işlerinden istifa edip dünyayı gezmeye karar verdiler. İhtiyaçları olan tek şey ise köpekleri ve bir okul servisiydi. 

İşlerinden istifa edip karavana çevirdikleri okul servisiyle dünya turuna çıktılar - 2

Çift, eski bir okul servisini tadilattan geçirdi ve içinde rahatça yaşanabilecek bir yuva haline getirdi. Artık gittikleri her yer onların evi.

İşlerinden istifa edip karavana çevirdikleri okul servisiyle dünya turuna çıktılar - 3
Okul servisini yenilemek ve bir yaşam alanına çevirmek için 4 ay harcadılar.
İşlerinden istifa edip karavana çevirdikleri okul servisiyle dünya turuna çıktılar - 4

82 koltuklu ve 23 metrekare olan okul servisini 3.500 dolara satın alan çift yenileme için 16.000 dolar harcadıklarını söylüyor.

İşlerinden istifa edip karavana çevirdikleri okul servisiyle dünya turuna çıktılar - 5
Bu otobüs eski çiftlik evleri kadar büyük olmasa da bütün gerekli şeyleri barındırıyor.
İşlerinden istifa edip karavana çevirdikleri okul servisiyle dünya turuna çıktılar - 6
İçinde çift kişilik yatak, tuvalet, duş, mutfak, su deposu ve solar güneş panelleri bulunuyor.
İşlerinden istifa edip karavana çevirdikleri okul servisiyle dünya turuna çıktılar - 7
"Youtube'dan insanların otobüsleri yenilemesini izliyorduk ve bundan ilham aldık" diyor Chase.
İşlerinden istifa edip karavana çevirdikleri okul servisiyle dünya turuna çıktılar - 8
"İlk olarak bu videoları bize babam gösterdi, çünkü ikimizin de küçük yaşam alanlarına meraklı olduğumuzu biliyordu"
İşlerinden istifa edip karavana çevirdikleri okul servisiyle dünya turuna çıktılar - 9

"Önceki evimizde 185 metrekare alanımız ve çokça odamız vardı. Evi tamamen mobilyalarla döşemiştik. Neredeyse hiçbirini kullanmadık. Tam bir israftı"

İşlerinden istifa edip karavana çevirdikleri okul servisiyle dünya turuna çıktılar - 10

Çalıştığı kurumdan birçok meslektaşı ile birlikte işten çıkarılan Chase için bu olay son damla oldu ve Mariajose ile birlikte hayatlarını değiştirmeye karar verdiler.

İşlerinden istifa edip karavana çevirdikleri okul servisiyle dünya turuna çıktılar - 11

Artık hayatlarını başkası için yaşamamaya, kendi istedikleri doğrultusunda şekillendirmeye karar veren çift Ağustos 2018’de evlerini sattı ve yollara düştü.

İşlerinden istifa edip karavana çevirdikleri okul servisiyle dünya turuna çıktılar - 12

Wisconsin’den Arizona’ya, Puerto Rico’dan Tennnessee’ye seyahat ettiler.

İşlerinden istifa edip karavana çevirdikleri okul servisiyle dünya turuna çıktılar - 13
Chase'e göre sürekli yolda olmanın en güzel yanlarından biri de, benzer fikirde ve alışkanlıklarda insanlar ile tanışmak.
İşlerinden istifa edip karavana çevirdikleri okul servisiyle dünya turuna çıktılar - 14

Chase website ve grafik tasarımcı olarak, Mariajose ise makyaj artistliği yaparak para kazanıyor.

İşlerinden istifa edip karavana çevirdikleri okul servisiyle dünya turuna çıktılar - 15

Yolda freelance işler yaparak para kazanmaya devam ettiler. 

İşlerinden istifa edip karavana çevirdikleri okul servisiyle dünya turuna çıktılar - 16
Ayrıca yol öykülerini internette Youtube üzerinden paylaşarak para kazanmayı öğrendiler.
İşlerinden istifa edip karavana çevirdikleri okul servisiyle dünya turuna çıktılar - 17

Chase bu cennet gibi görünen yaşam tarzının aslında o kadar kolay olmadığını da belirtiyor.

İşlerinden istifa edip karavana çevirdikleri okul servisiyle dünya turuna çıktılar - 18

“Bu hayat tarzı çok fazla planlama ve araştırma gerektiriyor. İstediğimiz yere arabamızı koyamıyoruz. Bunu düzenleyen yasalar var. Çok kez 100 doları aşan park cezaları kesildi ve bir o kadar sefer sabahları arabamızı çekmemizi isteyen polisler tarafından uyandırıldık"

İşlerinden istifa edip karavana çevirdikleri okul servisiyle dünya turuna çıktılar - 19

Çift, bütün bu zorluklara karşı asla eski kurumsal hayatlarına geri dönmek istemediklerini de ekliyor.

İşlerinden istifa edip karavana çevirdikleri okul servisiyle dünya turuna çıktılar - 20
İleride bir gün küçük bir ev sahibi olmak istiyorlar fakat seyahat etmeyi asla bırakmayacaklarını söylüyorlar.
İşlerinden istifa edip karavana çevirdikleri okul servisiyle dünya turuna çıktılar - 21
Aileleri de onlara bu konuda destek olmuş.
İşlerinden istifa edip karavana çevirdikleri okul servisiyle dünya turuna çıktılar - 22
"Ailelerimiz, böyle bir şey yapacaksanız gençken hayallerinizin peşinden gidin diyerek bize destek oldular. Hayat kısa"
İşlerinden istifa edip karavana çevirdikleri okul servisiyle dünya turuna çıktılar - 23
Çiftin yeni maceralarını @tioaventurabus isimli Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
İşlerinden istifa edip karavana çevirdikleri okul servisiyle dünya turuna çıktılar - 24
İşlerinden istifa edip karavana çevirdikleri okul servisiyle dünya turuna çıktılar - 25
İşlerinden istifa edip karavana çevirdikleri okul servisiyle dünya turuna çıktılar - 26
İşlerinden istifa edip karavana çevirdikleri okul servisiyle dünya turuna çıktılar - 27
İşlerinden istifa edip karavana çevirdikleri okul servisiyle dünya turuna çıktılar - 28
İşlerinden istifa edip karavana çevirdikleri okul servisiyle dünya turuna çıktılar - 29
İşlerinden istifa edip karavana çevirdikleri okul servisiyle dünya turuna çıktılar - 30
İşlerinden istifa edip karavana çevirdikleri okul servisiyle dünya turuna çıktılar - 31
İşlerinden istifa edip karavana çevirdikleri okul servisiyle dünya turuna çıktılar - 32
İşlerinden istifa edip karavana çevirdikleri okul servisiyle dünya turuna çıktılar - 33
İşlerinden istifa edip karavana çevirdikleri okul servisiyle dünya turuna çıktılar - 34
İşlerinden istifa edip karavana çevirdikleri okul servisiyle dünya turuna çıktılar - 35
İşlerinden istifa edip karavana çevirdikleri okul servisiyle dünya turuna çıktılar - 36
İşlerinden istifa edip karavana çevirdikleri okul servisiyle dünya turuna çıktılar - 37
İşlerinden istifa edip karavana çevirdikleri okul servisiyle dünya turuna çıktılar - 38

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