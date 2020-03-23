Issızlığın ortasındaki huzur

ntv.com.tr 23.03.2020 - 10:17
Norveç’in vahşi doğasında, sıra dağların ve fiyortların kalbindeki ıssızlıkta yer alan bu 'kuş yuvaları' minimal bir şekilde tasarlandığından misafirlerin doğayla maksimum bir biçimde etkileşime girmesine olanak veriyor.
Birdbox’lar şimdilik Airbnb üzerinden rezervasyon yapılabilen iki ayrı lokasyonda bulunuyor.
Yüksek kaliteli ve sürdürülebilir malzemelerden her türlü hava koşuluna dayanıklı olacak şekilde tasarlanmış Birdbox’ların mini ve midi olmak üzere iki farklı boyutu bulunuyor.
Bir otel odası konforunda, vahşi doğayla aranıza çok az engel koyarak kendinizi dünyadan soyutlamak ve yalnızlığın tadını çıkarmak istiyorsanız Birdbox sizin için eşsiz ve ideal bir konaklama tercihi olabilir.