Issızlığın ortasındaki huzur

Doğanın kalbinde olup, doğayla gerçekten başbaşa kalarak tatil yapmak çoğu zaman konfordan ödün vermeyi gerektirebiliyor. Norveçli tasarım stüdyosu Livit, bu fikirden yola çıkıp gezginler hem özgürlüğün hem de sakinliğin tadını çıkarırken onlara konforlu ve eşsiz bir atmosfer sağlayacak Birdbox adlı kabinleri tasarladı.

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ntv.com.tr 23.03.2020 - 10:17

Norveç’in vahşi doğasında, sıra dağların ve fiyortların kalbindeki ıssızlıkta yer alan bu 'kuş yuvaları' minimal bir şekilde tasarlandığından misafirlerin doğayla maksimum bir biçimde etkileşime girmesine olanak veriyor.

Lüks değil ancak son derece konforlu olan Birdbox’lar pencerelerinden uçsuz bucaksız manzaraları sunarken kabinlerin iç dekorasyonu da Norveç’in dağlarını yansıtacak biçimde doğal renk paletleriyle tasarlanmış.

Birdbox’lar şimdilik Airbnb üzerinden rezervasyon yapılabilen iki ayrı lokasyonda bulunuyor.

Biri Langeland adlı bölgede, dağların sunduğu olağanüstü manzalararın ortasında bulunuyor ve özellikle kış sporlarını sevenler için kayak yapabilecekleri yerlere daha yakın bir konuma sahip.

İkinci Birdbox ise Fauske’nin yeşil doğasında konuklarına kuş sesleri eşliğinde büyüleyici fiyort manzaraları sunuyor.

Yüksek kaliteli ve sürdürülebilir malzemelerden her türlü hava koşuluna dayanıklı olacak şekilde tasarlanmış Birdbox’ların mini ve midi olmak üzere iki farklı boyutu bulunuyor.

Ayrıca kısa süreli konaklamaların haricinde dileyenler bu prefabrik kabinlerden satın da alabiliyor. Sütunlar üzerinde durmaları sayesinde Birdbox’lar bir yerden bir yere helikopterle taşındığında arkasındaki doğada hiçbir ayak izi de bırakmamış oluyor.

Bir otel odası konforunda, vahşi doğayla aranıza çok az engel koyarak kendinizi dünyadan soyutlamak ve yalnızlığın tadını çıkarmak istiyorsanız Birdbox sizin için eşsiz ve ideal bir konaklama tercihi olabilir.

Kaynak: Brandlifemag.com