İstanbul'a değer katanlar: Üsküdar ve Balat'ın akşam mezatları

Balat'ta antika dükkanı işletmecisi Selahattin Gergin, yaptığı açıklamada, eski eşyalara ilgisinin çocukluk yıllarında eskicilerde gördüğü radyonun, kitabın veya eski eşyaların hikayesini merak ederek başladığını anlatarak, 2014 yılından bu yana Balat'ta antika ve mezat işi yaptığını kaydetti.

Her gün yaklaşık 9-10 saat mezat düzenlediğini belirten Gergin, 4 katlı işletmesinin ve evinin tarihi ve bugüne ait olsa da kullanılmış değerli eşyalarla dolduğunu, "antikacı" olma yolunda istikrarlı bir şekilde ilerlediğini ifade etti.