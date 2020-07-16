İstanbul'a yakın maviyle yeşilin buluştuğu rota: Tekirdağ

Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce yapılan açıklamada, “Tekirdağ, sahip olduğu tarihi - kültürel mirası, doğal güzellikleri ve değerleriyle, turizm açısından farklı renk ve tatlar arayanların talep ettiği tüm özellikleri içinde barındıran zengin bir potansiyele sahiptir. İlimiz tarih, kültür, doğa, flora (botanik), yamaç paraşütü, doğa yürüyüşü, agro turizm, eko-turizm, sahip olduğu gastronomi değerleri ve 8 mavi bayrak sahili upuzun kumsalları ile turizm çeşitlendirilmesi bağlamında da önemli avantajlar sunmaktadır.