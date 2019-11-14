İstanbul'da çocuklar için ara tatilin en eğlenceli adresleri

Uzay oyuncaklarının sergilendiği bölümde Ay'a ulaşma çabası, trenlerin bulunduğu bölümde ise sanayi devrimi, oyuncakların diliyle anlatılıyor.

Aileyi bütün üyeleri ile kucaklayan müze, bu özelliği ile 3 kuşağın bir arada vakit geçirebileceği ve ortak mutluluğu paylaşabileceği bir mekan olduğu için de görülmeye değer yerler arasında.