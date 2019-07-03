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İstanbul'da deniz suyunun en iyi ve en kötü olduğu yerler (Sağlık Bakanlığı araştırması)

Anadolu Ajansı, ntv.com.tr

İstanbul'daki plajlardan alınan deniz suyu numuneleri labaratuvarda analiz edildi.Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nce yapılan analizde 11 plaj "kötü" olarak derecelendirildi. 10 plaj "mükemmel" 60 plaj ise "iyi" not aldı.

  • 1

    İstanbul'daki plajlar, İstanbul'da yüzülebilecek plajlar, İstanbul plajları

    Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, yaz aylarının gelmesiyle Türkiye'nin halka açık tüm plajlarında analizlere gerçekleştirmeye devam ediyor. İl Sağlık Müdürlükleri tarafından belirlenen takvime göre yüzme sezonu boyunca yüzme alanlarından 15 günde bir su numuneleri alınarak Halk Sağlığı Laboratuvarlarında analizleri gerçekleştiriliyor.

    Analiz sonuçları, yüzenlerin maruz kaldıkları risk seviyesinin değerlendirilmesi, kirliliğin tespiti ve alınacak önlemlerin belirlenmesi için derecelendiriliyor. 

  • 2

    İstanbul'daki plajlar, İstanbul'da yüzülebilecek plajlar, İstanbul plajları

    Mükemmel, iyi, kötü ve girilmesi yasak olarak değerlendirilen plajlardaki verilere vatandaşlar yuzme.saglik.gov.tr adresinden ulaşabiliyor.

    TÜRKİYE'NİN EN İYİ SAHİLLERİ VE PLAJLARI

  • 3

    İSTANBUL'DA "KÖTÜ" OLARAK BELİRTİLEN 11 PLAJ

    İstanbul'daki plajlar, İstanbul'da yüzülebilecek plajlar, İstanbul plajları

    İstanbul için yapılan değerlendirilmelerde ise 81 plaj incelenerek sonuçları gösteriliyor.

    Belirtilen sonuçlara göre İstanbul’da bulunan 11 plajda denize girmek “Kötü” olarak derecelendirilirken, 10 plajda denize girmek “Mükemmel”, 60 plajda ise denize girmek “İyi” olarak gösterildi.

  • 4

    İSTANBUL'DA 'MÜKEMMEL' OLARAK BELİRTİLEN 10 PLAJ

    İstanbul'daki plajlar, İstanbul'da yüzülebilecek plajlar, İstanbul plajları

    Verilere göre,

    Silivri’de Uyumkent Sitesi Önü, Semizkum Basınkent 4 Site önü, Semizkum çadır ve kamp yeri, Parkköy Sitesi önü, Baskent Sitesi önü olarak belirtildi.

    Büyükçekmece’de Mimar Sinan sahili,

    Tuzla’da ise Belediye Halk Plajı olarak belirtildi.

    Şile’de Uzunkum Plajı, Uzunkum Plajı (dere yanı) ve Halk Plajı 'Mükemmel' olarak derecelendirildi.

  • 5

    İSTANBUL'DA 'KÖTÜ' OLARAK BELİRTİLEN 11 PLAJ

    İstanbul'daki plajlar, İstanbul'da yüzülebilecek plajlar, İstanbul plajları

    Sitede Beylikdüzü’nde West İstanbul Marina plajı,

    Bakırköy’de Yeşilköy plajı,

    Beykoz’da Riva Elmasburnu plajı, "kötü" olarak nitelendirildi.

  • 6

    İstanbul'daki plajlar, İstanbul'da yüzülebilecek plajlar, İstanbul plajları
    İstanbulluların sıkça tercih ettiği adalarda da deniz suyu analiz sonuçları kötü çıktı.
  • 7

    İstanbul'daki plajlar, İstanbul'da yüzülebilecek plajlar, İstanbul plajları
    Buna göre Kınalıada’da Su Sporları Kulübü Önü, Vapur İskelesi, Büyükada Yörükali Plajı, Halk Koyu plajı, Aya Nikola Halk plajı, Su Sporları Kulübü önü, Nakıbey plajı ve Sedef Adası Halk plajı "kötü" olarak işaretlendi.
  • 8

    İstanbul'daki plajlar, İstanbul'da yüzülebilecek plajlar, İstanbul plajları
  • 9

    İstanbul'daki plajlar, İstanbul'da yüzülebilecek plajlar, İstanbul plajları
  • 10

    İstanbul'daki plajlar, İstanbul'da yüzülebilecek plajlar, İstanbul plajları
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    İstanbul'daki plajlar, İstanbul'da yüzülebilecek plajlar, İstanbul plajları
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