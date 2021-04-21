İstanbul'un 600 yıllık köyü: Kalfa Köy

İHA 21.04.2021 - 13:32
İstanbul Çatalca’ya 25 km uzaklıkta olan ve önemli tarihi eserlere ev sahipliği yapan Kalfa Köyü'nün gizli kalan tarihi görenleri şaşırtıyor.
Dördüncü Osmanlı padişahı olan Yıldırım Beyazıt Han tarafından Horasan’dan getirilen Türk aileleri yerleştirerek oluşturulan Halife köyü, Osmanlı döneminden kalma cami, türbe, hamam ve çeşmeleri drone ile havadan görüntülendi.
Cumhuriyetin ilk yıllarında adı Kalfa köy olarak değiştirilen köy halkı, hayvancılık ve ormandan elde edilen mangal kömürleri ile geçimini sağlarken muhtar ve cami imamı, köyün tarihinin daha da eskilere dayandığını kaydetti.