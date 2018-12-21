İşte 2018'in en iyi seyahat fotoğrafları
15 yılı aşkın bir süredir düzenlenen Yılın En İyi Seyahat Fotoğrafçısı Yarışması'nın (Travel Photographer of the Year) bu yılki kazananları belli oldu. 142 ülkeden yüzlerce fotoğrafçının 20 binden fazla fotoğrafla katıldığı Yılın Seyahat Fotoğrafçısı Ödülü'nü Etiyopya gezisi sırasında çektiği kare ile İtalyan fotoğrafçı Stefano Pensotti kazandı. İşte o etkileyici fotoğraflar...
-
1'Yüzler, İnsanlar, Kültürler' kategorisinde jürinin özel övgüsüne layık görülen Rus fotoğrafçı Vladimir Alexseev'in Rusya'nın Yamal Yarımadası gezisi sırasında çektiği fotoğraf...
-
2'Yüzler, İnsanlar, Kültürler' kategorisinde Malezyalı fotoğrafçı Danny Ye Sin Wong'un Etiyopya'da çektiği bu fotoğraf birinci oldu.
-
3'Doğal Dünya' kategorisinde birinci seçilen Fransız fotoğrafçı Florent Mamelle'nin kadrajında Guatemala'nın Antigua kentinin yakınında bulunan Fuego Yanardağı var.
-
4
'Yeni Yetenek Ödülü' kategorisinde birinci seçilen Peru'lu fotoğrafçı Jose Antonio Rosas'ın fotoğrafı, Peru'nun Puno kentinde düzenlenen Virgin of Candelaria dans festivalinde çekildi.
-
5'Genç Seyahat Fotoğrafçısı' kategorisinde birinciliği alan Amerikalı fotoğrafçı Isabella Smith'in Fas'ın Chefchaouen şehrinde çektiği fotoğraf.
-
6'Sıcak/ Soğuk' kategorisinde birinci seçilen Çinli fotoğrafçı He Jian'ın çalışması.
-
7'Huzur' kategorisinde birincilik ödülüne layık görülen İngiliz fotoğrafçı Simon Morris'in Küba'nın başkenti Havana'da çektiği fotoğraf.
-
8'Yüzler, İnsanlar, Kültürler' kategorisinde dereceye giren Hollandalı fotoğrafçı Marinka Masseus'un Tanzanya seyahati sırasında çektiği fotoğraf...
-
9'Işık Güzelliği' kategorisinde birinci seçilen Amerikalı fotoğrafçı Edward Graham'ın Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Baykal Gölü'nde çektiği fotoğraf...
-
10Yarışmada dereceye giren Avustralyalı fotoğrafçı Daniel Kurian'ın Hindistan gezisi sırasında çektiği fotoğraf.
-
11'Seyahat Portföyü' kategorisinde birincilik kazanan Slovenyalı Matjaz Krivic'in Etiyopya'da çektiği fotoğraf...
-
12İtalyan fotoğrafçı Stefano Pensotti'ye 2018 Yılının Seyahat Fotoğrafçısı Ödülü'nü kazandıran Etiyopya'da çektiği fotoğraf.