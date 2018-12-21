NTV

İşte 2018'in en iyi seyahat fotoğrafları

15 yılı aşkın bir süredir düzenlenen Yılın En İyi Seyahat Fotoğrafçısı Yarışması'nın (Travel Photographer of the Year) bu yılki kazananları belli oldu. 142 ülkeden yüzlerce fotoğrafçının 20 binden fazla fotoğrafla katıldığı Yılın Seyahat Fotoğrafçısı Ödülü'nü Etiyopya gezisi sırasında çektiği kare ile İtalyan fotoğrafçı Stefano Pensotti kazandı. İşte o etkileyici fotoğraflar...

  • 1

    2018'in en iyi seyahat fotoğrafları, seyahat fotoğrafları, sanat, seyahat, gezi
    'Yüzler, İnsanlar, Kültürler' kategorisinde jürinin özel övgüsüne layık görülen Rus fotoğrafçı Vladimir Alexseev'in Rusya'nın Yamal Yarımadası gezisi sırasında çektiği fotoğraf...
  • 2

    2018'in en iyi seyahat fotoğrafları, seyahat fotoğrafları, sanat, seyahat, gezi
    'Yüzler, İnsanlar, Kültürler' kategorisinde Malezyalı fotoğrafçı Danny Ye Sin Wong'un Etiyopya'da çektiği bu fotoğraf birinci oldu.
  • 3

    2018'in en iyi seyahat fotoğrafları, seyahat fotoğrafları, sanat, seyahat, gezi
    'Doğal Dünya' kategorisinde birinci seçilen Fransız fotoğrafçı Florent Mamelle'nin kadrajında Guatemala'nın Antigua kentinin yakınında bulunan Fuego Yanardağı var.
  • 4

    2018'in en iyi seyahat fotoğrafları, seyahat fotoğrafları, sanat, seyahat, gezi

    'Yeni Yetenek Ödülü' kategorisinde birinci seçilen Peru'lu fotoğrafçı Jose Antonio Rosas'ın fotoğrafı, Peru'nun Puno kentinde düzenlenen Virgin of Candelaria dans festivalinde çekildi. 

  • 5

    2018'in en iyi seyahat fotoğrafları, seyahat fotoğrafları, sanat, seyahat, gezi
    'Genç Seyahat Fotoğrafçısı' kategorisinde birinciliği alan Amerikalı fotoğrafçı Isabella Smith'in Fas'ın Chefchaouen şehrinde çektiği fotoğraf.
  • 6

    2018'in en iyi seyahat fotoğrafları, seyahat fotoğrafları, sanat, seyahat, gezi
    'Sıcak/ Soğuk' kategorisinde birinci seçilen Çinli fotoğrafçı He Jian'ın çalışması.
  • 7

    2018'in en iyi seyahat fotoğrafları, seyahat fotoğrafları, sanat, seyahat, gezi
    'Huzur' kategorisinde birincilik ödülüne layık görülen İngiliz fotoğrafçı Simon Morris'in Küba'nın başkenti Havana'da çektiği fotoğraf.
  • 8

    2018'in en iyi seyahat fotoğrafları, seyahat fotoğrafları, sanat, seyahat, gezi
    'Yüzler, İnsanlar, Kültürler' kategorisinde dereceye giren Hollandalı fotoğrafçı Marinka Masseus'un Tanzanya seyahati sırasında çektiği fotoğraf...
  • 9

    2018'in en iyi seyahat fotoğrafları, seyahat fotoğrafları, sanat, seyahat, gezi
    'Işık Güzelliği' kategorisinde birinci seçilen Amerikalı fotoğrafçı Edward Graham'ın Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Baykal Gölü'nde çektiği fotoğraf...
  • 10

    2018'in en iyi seyahat fotoğrafları, seyahat fotoğrafları, sanat, seyahat, gezi
    Yarışmada dereceye giren Avustralyalı fotoğrafçı Daniel Kurian'ın Hindistan gezisi sırasında çektiği fotoğraf.
  • 11

    2018'in en iyi seyahat fotoğrafları, seyahat fotoğrafları, sanat, seyahat, gezi
    'Seyahat Portföyü' kategorisinde birincilik kazanan Slovenyalı Matjaz Krivic'in Etiyopya'da çektiği fotoğraf...
  • 12

    2018'in en iyi seyahat fotoğrafları, seyahat fotoğrafları, sanat, seyahat, gezi
    İtalyan fotoğrafçı Stefano Pensotti'ye 2018 Yılının Seyahat Fotoğrafçısı Ödülü'nü kazandıran Etiyopya'da çektiği fotoğraf.
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin