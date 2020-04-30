İstikamet Faroe Adaları

ntv.com.tr 30.04.2020 - 09:16
Koltuğumuzdan kalkmadan ne kadar da çok şey yapabildiğimizi fark ettiğimiz günler yaşamaya devam ediyoruz. Karantina süresi uzadıkça seçeneklerimiz de çoğalıyor. Bu sanal turların en yeni ve en ilginç örneği ise Faroe Adaları’ndan geldi.
Dünyadaki diğer tüm ülkeler gibi, Kuzey Atlantik’te bulunan Faroe Adaları da koronavirüs salgını dolayısıyla kapılarını kapattı ve tüm turizm faliyetlerini durdurmak zorunda kaldı. Fakat Faroe Adaları’nı ziyaret etmeyi planlayıp iptal etmek zorunda kalanları sanal da olsa, bu deneyimden yoksun bırakmak istemediklerinden dolayı epey ilgi çekici bir projeye imza attılar.
Evet, artık birçok müzeyi ve şehri çevrim içi olarak gezebiliyoruz, ancak bu önceden kaydedilmiş 3D turlar şeklinde oluyor ya da videolar şeklinde oluyor. Faroe Adaları’nın fikri ise bunun çok ötesinde. Çünkü burada turlar canlı olarak yayınlanıyor ve dahası, kaskına monte ettiği kamerayla birlikte sizi gezdiren Faroe Adası yerlisini telefon, bilgisayar ya da tabletinizle gerçek zamanlı olarak kontrol edebiliyorsunuz! Tıpkı bir bilgisayar oyunu karakterini yönlendirir gibi ona gideceği yönü söyleyebiliyor, hatta bir butona dokunarak onun koşmasını ya da zıplamasını bile sağlayabiliyorsunuz!
Turlar her gün Faroe Adaları’na ait web sitesinde yayınlanıyor ve bir saat boyunca devam ediyor. Tur boyunca katılımcıların her biri sırayla bir dakikalığına kontrolü eline alıp turu gerçekleştiren kişiyi yönlendiriyor.
https://www.remote-tourism.com/
Faroe Adaları sarp dağları, şelalaleri, yemyeşil yamaçları ve uçsuz bucaksız okyanus manzaralarıyla çarpıcı güzellikte bir doğaya sahip. Ayrıca çim kaplı çatıları olan geleneksel evleriyle de ünlü. İşte bu sanal turizm projesi sayesinde, tüm bu güzellikleri bir yerlinin gözünden görmemiz artık mümkün. Canlı turda sadece gezmekle kalmıyor aynı zamanda rehberinizin yaptığı bilgilendirici açıklamaları dinleyebiliyor ve hatta sorular sorup uzmanlardan yanıt da alabiliyorsunuz.
Üstelik turlar sadece karada gerçekleştirilmiyor, bazen denize açılıyor bazen de bir helikopterle gökyüzüne yükselip muhteşem doğa manzaralarını kuş bakışı izleyebiliyorsunuz. Tabii helikopterin kontrolünün de sizde olacağını söylemeye gerek bile yok!
Kaynak: Brandlifemag.com