İstikamet Faroe Adaları

Evet, artık birçok müzeyi ve şehri çevrim içi olarak gezebiliyoruz, ancak bu önceden kaydedilmiş 3D turlar şeklinde oluyor ya da videolar şeklinde oluyor. Faroe Adaları’nın fikri ise bunun çok ötesinde. Çünkü burada turlar canlı olarak yayınlanıyor ve dahası, kaskına monte ettiği kamerayla birlikte sizi gezdiren Faroe Adası yerlisini telefon, bilgisayar ya da tabletinizle gerçek zamanlı olarak kontrol edebiliyorsunuz! Tıpkı bir bilgisayar oyunu karakterini yönlendirir gibi ona gideceği yönü söyleyebiliyor, hatta bir butona dokunarak onun koşmasını ya da zıplamasını bile sağlayabiliyorsunuz!