İsviçre'den yola çıkan bisikletli çift, Türkiye rotasını 2 ayda tamamladı

Macerayı sevdikleri için bisikletle yola koyulduklarını söyleyen Dimitratos, “Türkiye ve Orta Doğu’yu sadece anlatılanlardan duyduk. Türkiye ve İran'a karşı ciddi merakımız vardı. Profesyonel bisikletçi değiliz, normal bisikletlerle rota belirleyip onu kat ediyoruz. Ülkemizden ne kadar uzaklaşabileceğimizi görmek istiyoruz. İstanbul harika bir şehir. Hayatımızda ilk defa hamama girdik. Kapadokya’ya hayran kaldık. Orada balonlara karşı uyanmak inanılmazdı. Ağrı Dağı’nı hep duyduk ve ilk defa göreceğimiz için çok heyecanlıyız” dedi.