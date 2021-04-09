İtalya'da turizm sezonunu kurtarmak için 'Covidsiz ada' planı

AYRIMCILIK İTİRAZI

İtalya'da daha önce Campania bölgesi yönetimi, bu bölgedeki Capri, Ischia, Procida gibi turistik adaların sakinlerine aşı önceliği tanınmasına izin vermişti. Ancak bu karar tartışmalara da yol açmış, ülke genelinde öncelikle yaşlıların ve riskli grupların aşılanması gerektiği ve bu adalara öncelik verilmesinin ayrımcılık teşkil ettiği gibi itirazlar gelmişti.