'İtalyan Robinson Crusoe' 32 yıldır tek başına yaşadığı adadan ayrılıyor

Budelli adasında yaşayan tek kişi olan ada bekçisi, birkaç gün sonra emekli olarak adadan ayrılacağını söyleyince Morandi Polinezya planlarından vazgeçip Budelli'ye yerleşmiş.

O tarihten bu yana yetkililer birçok kez adada yasa dışı olarak bulunduğu gerekçesiyle Morandi'yi adadan tahliye etmeye çalıştı. Ancak sosyal medyadaki paylaşımlarının da sayesinde büyük bir takipçi kitlesine sahip olan Morandi, her seferinde imza kampanyaları gibi destek gösterileriyle adada kalmayı başarabildi.