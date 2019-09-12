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İtalya'nın Molise bölgesine taşınanlara 25 bin Euro verilecek ('Gel esnaf ol' daveti)

ntv.com.tr

İtalya'nın Molise bölgesine taşınanlara 25 bin Euro verileceği belirtildi. Kasabalara taşınanların yardım almak için bir işletme açması gerekecek

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    İtalya'nın Molise bölgesi yaşadığı nüfus düşüşünden dolayı yörede bulunan kasabalara taşınanlara 3 yıl boyunca haftada 700 Euro vermeyi teklif ediyor. 

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    italya, molise bölgesi, 25 bin euro, kasabaya taşınana para yardımı, molise nerede
    The Guardian'ın aktardığına göre 3 yıllık yardımı almak isteyenler nüfusu 2 binin altında olan bir kasabaya taşınmak ve bir işletme açacağına dair taahhüt vermek zorunda.
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    italya, molise bölgesi, 25 bin euro, kasabaya taşınana para yardımı, molise nerede

    Molise Başkanı Donato Toma, "İnsanların buraya yatırım yapmasını istiyoruz. İstedikleri işletmeyi açabilirler: Bir restoran, fırın, kırtasiye veya herhangi bir şey. Böylece nüfusumuzu yükseltirken kasabalarımıza da hayat vereceğiz" diye konuştu.

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    italya, molise bölgesi, 25 bin euro, kasabaya taşınana para yardımı, molise nerede

    Toma ayrıca 2 binden az nüfusa sahip kasabalara altyapı inşa edilmesi ve kültürel etkinliklerin tanıtılması için 10 bin Euro vereceğini açıkladı.

    Toma, "Derdimiz sadece nüfusu artırmak değil. İnsanların altyapıya ve kalmak için bir sebebe ihtiyacı var. Yoksa birkaç yıl içinde başladığımız noktaya döneriz" ifadelerini kullandı. 

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    italya, molise bölgesi, 25 bin euro, kasabaya taşınana para yardımı, molise nerede

    Resmi verilere göre 305 bin nüfusa sahip Molise'den 2014'ten bu yana 9 bin kişi ayrıldı. 2018'de 2 bin 800 kişi bölgeden ayrıldı veya hayatını kaybetti. Bölgedeki kasabalardan dokuzunda geçen sene hiç çocuk dünyaya gelmedi. 

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    MOLİSE NEREDE? MOLİSE İTALYA'NIN HANGİ BÖLGESİNDE YER ALIYOR?

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    Molise, İtalya'nın 1948 Anayasası ile kısmi bölgesel özerklik verilmiş 20 bölgesinden birisidir. Molise, Güney İtalya'dadır ve ikinci küçük İtalya bölgesidir.

    1963'e kadar Abruzzi e Molise adlı bölgeye dahildi ve o tarihte (1970'ten geçerli olmak üzere) Molise ve Abruzzo bölgeleri iki ayrı bölgeye dönüştürülmüştür. Molise'in yüzölçümü 4.438 kilometrekare olup (2009 itibarıyla) yaklaşık 320.000 nüfusa sahiptir. Bölge merkezi Campobasso şehrindedir.

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