İtalya'nın Molise bölgesine taşınanlara 25 bin Euro verilecek ('Gel esnaf ol' daveti)

Toma ayrıca 2 binden az nüfusa sahip kasabalara altyapı inşa edilmesi ve kültürel etkinliklerin tanıtılması için 10 bin Euro vereceğini açıkladı.

Toma, "Derdimiz sadece nüfusu artırmak değil. İnsanların altyapıya ve kalmak için bir sebebe ihtiyacı var. Yoksa birkaç yıl içinde başladığımız noktaya döneriz" ifadelerini kullandı.