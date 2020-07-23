İzmir Kuş Cenneti'nde 18 bini aşkın yavru flamingo kreşte uçma hazırlığı yapıyor

Anadolu Ajansı 23.07.2020 - 13:01
Allı turna olarak da bilinen flamingoların Türkiye'deki iki üreme sahasından Gediz deltasındaki İzmir Kuş Cenneti'nde 2012'de oluşturulan 6,5 dönümlük yapay kuluçka adasında bu yıl 30 ila 32 günlük kuluçka süresini tamamlayan 18 bin civarında yavru, hayata "Merhaba" dedi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü İzmir Şubesi ekiplerinin yakından takip ettiği yavru flamingolar, yumurtadan çıktıktan 20 ila 25 gün sonra suyla tanıştı.
Flamingo yavruları, kanat çırpıp uçma denemeleri yapmaya başladı.
"Kreşte", erişkinlerin aralarında suda gezinen ve yavaş yavaş kendi kendine beslenen yavrular, bir yandan da rüzgara karşı kanat açarak uçma eğitimi yapıyor.
Yavru flamingoların kuluçka sürecinde olduğu gibi rahatsız edilmemeleri için İzmir Kuş Cenneti'nde özel önlemler alınıyor. Ailelerinin yanında 2 ay geçiren yavru flamingolar, 3'üncü aydan itibaren uçmayı ve doğada tek başına yaşamayı öğreniyor.
İzmir Kuş Cenneti Saha Sorumlu Mühendisi Celal Murat Aslanapa, burada en fazla üreyen kuşun flamingo olduğunu, bunun yapay adadan kaynaklandığını aktardı.
Oluşturulan yapay ada ile flamingoların daha sağlıklı bir yumurtlama dönemi geçirdiğini dile getiren Aslanapa, şunları söyledi:
"Bu yıl da yaklaşık 18 bin yavru dünyaya geldi. Flamingolar nisan ayının ilk yarısında adada kuluçkaya yatmaya başladılar. Mayıs ayının ilk yarısında da ilk flamingo yavruları yumurtadan çıkmaya başladı. Şu anda yaklaşık iki aylık olan flamingo yavruları adanın yanında suya inmiş durumda.
Geçen yıl Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün organizasyonuyla yavruların göç yolları, barındıkları alanlar ve yaşam sürelerinin takip edilmesi amacıyla halkalandığını hatırlatan Murat Aslanapa, "Geçen yıl ağustos ayında yapılan halkalama eğitimi ve çalışması sonucunda 176 yavru flamingonun bacaklarına halka takılmıştı.