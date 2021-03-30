Japonya'daki kedi adası: Aoshima

Japonya'daki Aoshima adası artık 'kedi adası' olarak anılıyor. Önceleri fareleri yakalamak için adaya getirilen 2 kedinin kontrolsüz bir şekilde çoğalmaya başlamasıyla, adadaki kedi nüfusu insan nüfusunu 6'ya katladı. İşte birçok turistin ilgisini çekmeyi başaran 'kedi adası'ndan sevimli görüntüler...

ntv.com.tr - AFP - Reuters 30.03.2021 - 13:25

Japonya'daki kedi adası: Aoshima - 1

Japonya'nın Aoshima adasında 'tatlı bir felaket' yaşanıyor. Adadaki kedi sayısı insan sayısını 6'ya katlamış durumda...

Japonya'daki kedi adası: Aoshima - 2

Uluslararası haber ajansları bu olayı "Japon adasını kediler ele geçirdi" başlıklarıyla geçti.

Japonya'daki kedi adası: Aoshima - 3

22 İNSAN YAŞIYOR

Ada sakinlerinin hedefi ilk başta sadece balıkçı teknelerindeki fareleri yakalamaktı. Yalnızca 22 kişinin yaşadığı bu minik balıkçı adası şimdi kedi işgalinde.

Japonya'daki kedi adası: Aoshima - 4

Önceleri bir iki kedi ile başlayan bu sevda, üremenin kontrolden çıkmasıyla 'kedi işgali'ne döndü. Şimdi adada bulunan 120 kediden 10 tanesi kısırlaştırıldı.

Japonya'daki kedi adası: Aoshima - 5

Ehime kıyısından 15 dakikalık bir feribotla varılan Aoshima adası, 1945 yılında 900 kişiye ev sahipliği yapıyordu.

Japonya'daki kedi adası: Aoshima - 6

2. Dünya Savaşı'ndan sonra ekonomik kriz nedeniyle adadan göç eden insanlar çok olmuş. Şimdi ise adada göç etmeyen emekliler yaşıyor.

Japonya'daki kedi adası: Aoshima - 7

Adaya günde 2 kez günübirlik ziyaretçileri taşıyan feribotlar yanaşıyor. Ada sakinleri ise turistlerin ziyaretlerini pek sevmiyor.

Japonya'daki kedi adası: Aoshima - 8

Adada kediler için beslenme alanları mevcut. Ziyaretçiler bu alanlarda kedileri besleyebiliyorlar.

Japonya'daki kedi adası: Aoshima - 9

Turistler kedileri balıklarla besleyip bol bol fotoğraf çekiyorlar. 

Japonya'daki kedi adası: Aoshima - 10

Japonya'da Kanagawa Eyaletindeki Enoshima, Shiga Eyaletindeki Okishima ve Kagawa Eyaleti Sanagishima'daki Enoshima dahil olmak üzere bir dizi başka "kedi adası" var.

Japonya'daki kedi adası: Aoshima - 11
Japonya'daki kedi adası: Aoshima - 12
Japonya'daki kedi adası: Aoshima - 13
Japonya'daki kedi adası: Aoshima - 14
Japonya'daki kedi adası: Aoshima - 15
Japonya'daki kedi adası: Aoshima - 16
Japonya'daki kedi adası: Aoshima - 17

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