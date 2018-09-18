Kaçkar Dağları sis bulutlarına karıştı
Anadolu Ajansı
Kaçkar Dağları'nı kaplayan sis bulutları, eşsiz manzaralara sahne oldu.
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Rize Çamlıhemşin sınırları içerisindeki Kaçkar Dağları'nı kaplayan sis bulutu, görenleri hayran bırakıyor.
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Kaçkar Dağları içerisinde 2 bin 500-3 bin rakımlı dağların tepelerinde oluşan sis kümesi, başta fotoğraf tutkunları olmak üzere her yaştan insanın ilgisini çekiyor.
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Bazı vatandaşlar sisten görüntü almaya çalışırken, kimi de soğuk havaya rağmen alandaki salıncakta sallanıp piknik yapıyor.
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Kaçkarlar'da özellikle sosyal medya aracılığıyla bilinirliği artan Huser Yaylası, son dönemde fotoğraf meraklılarının uğrak yeri oluyor.
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2 bin 700 rakımlı yayla, yoğun sis bulutunun üzerinde kalan zirvesinde kurulan salıncakla yerli ve yabancı turistlerin yeni durağı oldu.
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Gün batımını izlemeye gidenler, sise karşı kurulan salıncakta sallanarak manzaranın tadını çıkarıyor.