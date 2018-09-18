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Kaçkar Dağları sis bulutlarına karıştı

Anadolu Ajansı

Kaçkar Dağları'nı kaplayan sis bulutları, eşsiz manzaralara sahne oldu.

  • 1

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    Rize Çamlıhemşin sınırları içerisindeki Kaçkar Dağları'nı kaplayan sis bulutu, görenleri hayran bırakıyor.

  • 2

    huser yaylası, kaçkar dağları, kaçkar dağları fotoğrafları, çamlıhemşın, rize

    Kaçkar Dağları içerisinde 2 bin 500-3 bin rakımlı dağların tepelerinde oluşan sis kümesi, başta fotoğraf tutkunları olmak üzere her yaştan insanın ilgisini çekiyor.

  • 3

    huser yaylası, kaçkar dağları, kaçkar dağları fotoğrafları, çamlıhemşın, rize

    Bazı vatandaşlar sisten görüntü almaya çalışırken, kimi de soğuk havaya rağmen alandaki salıncakta sallanıp piknik yapıyor.

  • 4

    huser yaylası, kaçkar dağları, kaçkar dağları fotoğrafları, çamlıhemşın, rize

    Kaçkarlar'da özellikle sosyal medya aracılığıyla bilinirliği artan Huser Yaylası, son dönemde fotoğraf meraklılarının uğrak yeri oluyor.

  • 5

    huser yaylası, kaçkar dağları, kaçkar dağları fotoğrafları, çamlıhemşın, rize

    2 bin 700 rakımlı yayla, yoğun sis bulutunun üzerinde kalan zirvesinde kurulan salıncakla yerli ve yabancı turistlerin yeni durağı oldu.

  • 6

    huser yaylası, kaçkar dağları, kaçkar dağları fotoğrafları, çamlıhemşın, rize

    Gün batımını izlemeye gidenler, sise karşı kurulan salıncakta sallanarak manzaranın tadını çıkarıyor.

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