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Kaçkar Dağları'nda yaban hayatının sevimli üyeleri: Kızıl tilkiler

Anadolu Ajansı

Rize Çamlıhemşin'de bir doğa fotoğrafçısı, Kaçkar Dağları Milli Parkı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda beslenen kızıl tilkileri görüntüledi.

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    Rize, Kızıl tilki, Kaçkar Dağları Milli Parkı Yaban Hayatı Geliştirme, Çamlıhemşin

    Kültür ve Turizm Bakanlığı için tanıtım çalışmaları yürüten doğa fotoğrafçısı Ali Kemal Atik, Rize Çamlıhemşin sınırlarındaki yaban hayatı geliştirme sahasında kamp yaptığı sırada kamerasıyla kızıl tilkilerin görüntülerini çekti.

    Görüntülerde kızıl tilkilerin beslenmesi ve hızla bölgeden uzaklaşmaları yer alıyor.

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    Rize, Kızıl tilki, Kaçkar Dağları Milli Parkı Yaban Hayatı Geliştirme, Çamlıhemşin

    Doğa fotoğrafçısı Atik, doğal güzelliklerin tanıtımı için bölgede zaman zaman çekim yaptığını, yaban hayatının oldukça canlı olduğunu belirterek, yaban hayatına zarar verilmemesi için dikkatli olunmasını istedi.

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    Rize, Kızıl tilki, Kaçkar Dağları Milli Parkı Yaban Hayatı Geliştirme, Çamlıhemşin

    Tarım ve Orman Bakanlığı 12. Bölge Müdürü Ahmet Usta da, Kaçkar Dağları Milli Parkı'nda yaban hayatını koruma sahaları oluşturduklarını söyledi.

    Usta, yaban hayatına duyarlı insanların oldukça fazla olduğunu, bölge halkının bu konuda çok destek verdiğini belirterek, şöyle konuştu:

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    Rize, Kızıl tilki, Kaçkar Dağları Milli Parkı Yaban Hayatı Geliştirme, Çamlıhemşin

    "Her şeye rağmen doğal dengenin bozulmaması için vatandaşlarımızdan dikkatli olmalarını istiyoruz. Özellikle bir yerde buldukları yavru hayvanları almasınlar. Annesi mutlaka etrafındadır. Doğal dengeden koparılan bir hayvanın yaban hayatına uyumu oldukça güç"

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    Rize, Kızıl tilki, Kaçkar Dağları Milli Parkı Yaban Hayatı Geliştirme, Çamlıhemşin

    Usta, yaban hayvanlarının popülasyonuyla ilgili çalışmaların devam ettiğini de anlattı.

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