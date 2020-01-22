Kaçkarlar'da Heliski heyecanı başlıyor (Bir haftalık heyecanın bedeli 59 bin lira)

Helikayak, dışarıdan görülenin aksine ciddi bir güvenlik ve izin süreci gerektiriyor. Türkiye'de bu sporun yapılabilmesi için organizasyon firmaları Rize ve Artvin Valilikleri, Genel Kurmay Başkanlığı, Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü, Yaban Hayatı Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden gerekli birçok izni almak zorunda.
Her yıl yaklaşık 300 civarında adrenalin tutkunu profesyonel kayakçı Rize'ye gelerek helikayak yapıyor. Rize'de bir kayakçının bir haftalık helikayak maliyeti ise ile yaklaşık 10 bin dolar (59 bin lira) civarında.
Genellikle Fransa, İtalya, Rusya, İsviçre, Avusturya, Almanya gibi ülkelerden başvuru yapılırken az da olsa Türk sporcularda Helikayak için başvuruda bulunuyor.