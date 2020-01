Kahramanmaraş'ın Heyecan Bahçesi için geri sayım başladı

Yedikuyular Kayak Merkezi yolu üstünde bulunan alanın önemine dikkati çeken Okay, "Türkiye'de bir ilk olarak Heyecan Bahçesi açıyoruz. Buranın Millet Bahçeleri'nden farklı olarak çeşitli adrenalin imkanları var." dedi. Okay, bahçede ziplene ve atlama kulesi gibi çeşitli heyecan aktivitelerinden restoran ve kafelere kadar her şeyin bulunacağını belirtti.