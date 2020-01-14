Kahramanmaraş'ın Heyecan Bahçesi için geri sayım başladı

Gençlerimize heyecanlı aktiviteleri sunacak bir mekana da ihtiyaç vardı. Buranın da ismini Türkiye'de ilk olarak Heyecan Bahçesi formatında ormanın içerisinde güzel bir yer hazırladık. Vatandaşlarımız ailesiyle geldiğinde özellikle gençlerimiz bu heyecan aktivitelerinden faydalanacak. Kısacası bir aile buraya geldiğinde hem belirli bir yaş üstündeki ebeveynlerin hem de çocuklarının her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilecek, onların beklentilerine cevap verecek enstrümanları, bu Heyecan Bahçemizde bulacaklar."