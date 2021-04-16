Kahramanmaraş'ta dağların zirvesindeki Karagöl manzarasıyla hayran bırakıyor

Kahramanmaraş'ta kar sularının erimesiyle oluşan doğal Karagöl, manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor.

İHA 16.04.2021 - 11:55

Kahramanmaraş'ta dağların zirvesindeki Karagöl manzarasıyla hayran bırakıyor - 1

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Değirmendere beldesine 4 kilometre uzaklıkta olan Karagöl, bin metrekare alana sahip. 150'ye yakın endemik bitki barındıran göl göçmen kuşlara da ev sahipliği yapıyor. 

Kahramanmaraş'ta dağların zirvesindeki Karagöl manzarasıyla hayran bırakıyor - 2

Tarihi bakımında oldukça zengin olduğu bilinen Karagöl, Bizans dönemine ait kalıntıları bulunduruyor. Turna Dağı savaşından o döneme ait savaş izlerini görmenin mümkün olduğu biliniyor.

Kahramanmaraş'ta dağların zirvesindeki Karagöl manzarasıyla hayran bırakıyor - 3

Karagöl’e, her gün çeşitli illerden gelen doğa severlerin ilgisinin yoğun olduğunu söyleyen Araştırmacı Halil İbrahim Algan, “Karagöl’e Değirmendere beldesinden devam ederek Himsizin gözüne araçları bırakıp, ortalama 2023 rakımlı tepeye ulaşıyoruz. Ortalama bir saatlik yol ile göle ulaşıyoruz. Göl ortalama bin metrekare alana sahip olup, derinliği 50-60 cm arasında değişiyor.

Kahramanmaraş'ta dağların zirvesindeki Karagöl manzarasıyla hayran bırakıyor - 4
Göçmen kuşlara ev sahipliği yapan bölgede Turna, Leylek ve Angut kuşları bulunuyor. 150’ye yakın endemik bitli türünü barındırıyor. Bölgede yine üçün üzerinde göl mevcuttur. Dört tarafı dağlarla çevrili olan göl temmuz ayına kadar kalmaktadır. Yüzlerce doğa severi buraya getirerek bölge turizmine katkı sunmaya devam ediyoruz“ dedi.
Kahramanmaraş'ta dağların zirvesindeki Karagöl manzarasıyla hayran bırakıyor - 5

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