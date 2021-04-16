Kahramanmaraş'ta dağların zirvesindeki Karagöl manzarasıyla hayran bırakıyor

Karagöl’e, her gün çeşitli illerden gelen doğa severlerin ilgisinin yoğun olduğunu söyleyen Araştırmacı Halil İbrahim Algan, “Karagöl’e Değirmendere beldesinden devam ederek Himsizin gözüne araçları bırakıp, ortalama 2023 rakımlı tepeye ulaşıyoruz. Ortalama bir saatlik yol ile göle ulaşıyoruz. Göl ortalama bin metrekare alana sahip olup, derinliği 50-60 cm arasında değişiyor.