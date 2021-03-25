Kahramanmaraş'ta tarih ve yaşamın bütünleştiği mistik ilçe: Dulkadiroğlu

İlçede bulunan konak cami ve tarihi yapıların ziyaretçilerini adeta zamanda yolculuğa çıkardığını belirten Okay, şunları kaydetti:

"Dulkadiroğlu ilçemiz Kahramanmaraş'ın eski eserlerinin, tarihinin ve geçmişinin bulunduğu bir ilçe. Dulkadiroğlu'nun yaklaşık 2 bin 500 yıllık bir medeniyet yolculuğu bulunmakta. Bu medeniyetlerin birçok tarihi eserleri de günümüze kadar gelmiş durumda. Kahramanmaraş'ın merkezinde birçok medeniyet üst üste çok çeşitli eserler bırakmıştır. Aynı mekanlarda bir çok medeniyetin izlerini görebilmekteyiz. Bunları da biz zaman zaman yapmış olduğumuz restorasyon çalışmalarında farkına varmaktayız. Kahramanmaraş'taki eserlerin bir çoğu Dulkadiroğlu ve Selçuklu eserlerinden oluşmaktadır. Bu eserlerin tamamında Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından restorasyon çalışmaları bitirildi. Her restore edilen eser ve cami etrafını cazibe alanı haline getirdi. Etrafına değer kattı"