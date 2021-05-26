Kahramanmaraş'ta Uludaz Tepesi'ni adeta kırmızıya boyayan uğur böcekleri görenleri hayran bırakıyor

İHA - ntv.com.tr 26.05.2021 - 10:50
Kahramanmaraş'ın 2 bin 260 rakımlı Uludaz Tepesi'ne göç eden yaklaşık 50 milyon uğur böceğinin bulunduğu alanda uçuş sırasında adeta görsel şölen yaşanıyor.
Uğur böcekleri, halk arasında "gelin böceği", “yedi benekli” veya "uç uç böceği" olarak da anılıyor. Zirveyi adeta kırmızıya boyayan uğur böceklerini görmek için ülkenin çeşitli yerlerinden bölgeye doğa tutkunları geliyor. Özellikle fotoğraf tutkunları her yıl Haziran ayındaki bu şöleni fotoğraflıyor.
Bölgedeki inceleme ve araştırma sonucu metrekarede 500 ila 10 bin uğur böceği tespit edildi. Amanos Dağlarının doğusunda bulunan Çimen Dağı-Uludaz Tepesi’nin yaklaşık 10 hektarı, uğur böcekleriyle kaplı. Bu alan, doğa turizmi yönünden kente önemli kaynak oluşturuyor. Yapılan hesaplara göre, burada 30 ila 50 milyon uğur böceği yaşıyor.
Tıpkı kutup ayıları gibi, kışın metabolizmalarını dondurup kış uykusuna yatan uğur böcekleri yaz aylarında yeniden uyanarak bölgeye canlı ve renkli bir görüntü kazandırıyor. Genellikle taş ve kayaların altında barınan böceklerin neden bu bölgeyi tercih etiği konusunda ise araştırmalar devam ediyor.
Bölgede ergenleşen uğur böcekleri, haziranda çevreye dağılıyor ve buğday, pamuk, mısır gibi bitkilere zarar veren yaprak biti denilen küçük canlıları yiyerek ekolojik dengeye katkı sunuyor. Biyolojik mücadelede etkin rol oynadığı için zirai ilaç kullanımı azalıyor. Uğur böceğinin günde yaklaşık 100 zararlı böcek yediği tahmin ediliyor.
Uğur böceklerinin olduğu bölge koruma altına alındı.
Rüzgar almayan kuytu kayalıkların arasında yaşamayı tercih eden böceklere zarar vermeden ziyaret eden doğa severler, bölgenin turizm açısından önemli olduğunu söyledi.
Bölgeye çıkan dağcılık kulübü başkanı Büşra Tecirli, bölgenin turizme kazandırılmasını istedi.
Tevfik Sever ise 1 metrekarelik taşın üzerinde binlerce uğur böceğinin yer aldığını söyledi.