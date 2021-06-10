Kampçıların yeni rotası: Dünyanın en büyük 2. krater gölü Nemrut

Yoğun ve stresli geçen salgın sürecinde normalleşme sürecinin başlaması ve havanın ısınmasıyla kamp yapmaya başladıklarını belirten Balaman, şöyle konuştu:

"Burada müthiş bir doğa var. Herkesin gelip buraları görmesini istiyoruz. 2020-2021'de corona virüs tedbirleri nedeniyle sürekli evde vakit geçiriyorduk. O süreçte doğayla baş başa kalamadık. Normalleşmenin başlamasıyla kendimizi doğaya attık. Burada her şey çok güzel. Eşsiz bir doğa, temiz hava ve muhteşem manzara bir arada. Bunun tadını çıkarıyoruz. Zorlu sürecin ardından çok iyi geldi. Yılın stresini burada attık. Güzel bir kamp oldu. Tekrarını yapacağız. Bölgeye gelen ziyaretçilerden çevreyi temiz tutmalarını istiyoruz"