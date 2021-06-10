Kampçıların yeni rotası: Dünyanın en büyük 2. krater gölü Nemrut

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut, kısmi normalleşme sürecinde kampçıların yeni rotası haline geldi.

Anadolu Ajansı 10.06.2021 - 12:18

Kampçıların yeni rotası: Dünyanın en büyük 2. krater gölü Nemrut - 1
Bitlis'in Tatvan ilçesindeki dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut, yeni tip corona virüs (Covid-19) kısıtlamalarında kısmi normalleşmeye geçilmesiyle yerli ve yabancı doğaseverlerin yeniden ziyaret noktası haline geldi.
Kampçıların yeni rotası: Dünyanın en büyük 2. krater gölü Nemrut - 2

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı göl, kısıtlamaların kaldırılmasının ardından doyumsuz manzarasıyla doğa ve fotoğraf tutkunlarını ağırlamaya başladı.

Kampçıların yeni rotası: Dünyanın en büyük 2. krater gölü Nemrut - 3
Yurdun dört bir yanından kente gelen yaklaşık 50 kişilik grup, doğal güzelliklerinin yanı sıra sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası ile ilgi çeken Nemrut'ta, doğayla iç içe zaman geçirmenin tadını çıkardı.
Kampçıların yeni rotası: Dünyanın en büyük 2. krater gölü Nemrut - 4
Göl manzarasına karşı kurdukları çadırlarda kamp yapan doğaseverler, gölün kenarında ateş yaktı, geceyi aydınlatan yıldızları fotoğraflamaya çalıştı.
Kampçıların yeni rotası: Dünyanın en büyük 2. krater gölü Nemrut - 5

"UZUN SÜRE DOĞAYLA BAŞ BAŞA KALAMADIK"

Doğasever Deniz Balaman, kademeli normalleşme sürecinin başlamasıyla Nemrut Krater Gölü'ne gelmeye karar verdiklerini söyledi.

Kampçıların yeni rotası: Dünyanın en büyük 2. krater gölü Nemrut - 6

Yoğun ve stresli geçen salgın sürecinde normalleşme sürecinin başlaması ve havanın ısınmasıyla kamp yapmaya başladıklarını belirten Balaman, şöyle konuştu:

"Burada müthiş bir doğa var. Herkesin gelip buraları görmesini istiyoruz. 2020-2021'de corona virüs tedbirleri nedeniyle sürekli evde vakit geçiriyorduk. O süreçte doğayla baş başa kalamadık. Normalleşmenin başlamasıyla kendimizi doğaya attık. Burada her şey çok güzel. Eşsiz bir doğa, temiz hava ve muhteşem manzara bir arada. Bunun tadını çıkarıyoruz. Zorlu sürecin ardından çok iyi geldi. Yılın stresini burada attık. Güzel bir kamp oldu. Tekrarını yapacağız. Bölgeye gelen ziyaretçilerden çevreyi temiz tutmalarını istiyoruz"

Kampçıların yeni rotası: Dünyanın en büyük 2. krater gölü Nemrut - 7

Firdevs Karayel ise ilk kez bölgede kamp yaptığını ve corona virüsün yarattığı stresi doğayla iç içe zaman geçirerek attıklarını anlattı.

Kampçıların yeni rotası: Dünyanın en büyük 2. krater gölü Nemrut - 8

Gölün, ülkenin nadide yerlerinden biri olduğuna işaret eden Karayel, arkadaşlarının güzel sohbeti eşliğinde kamp yaptıklarını, çok güzel zaman geçirdiklerini ifade etti.

Kampçıların yeni rotası: Dünyanın en büyük 2. krater gölü Nemrut - 9

KAMP İÇİN EN UYGUN YERLERDEN BİRİ

Kente 45 kilometre mesafedeki Nemrut Krater Gölü'ne özel ve tur operatörlerinin temin ettiği araçlarla ulaşım sağlanıyor.

Kampçıların yeni rotası: Dünyanın en büyük 2. krater gölü Nemrut - 10

Ormanlık alanın içinden yaklaşık bir saat süren yolculuğun ardından bölgeye ulaşan ziyaretçiler, yeşilin tüm tonlarıyla bütünleşen gölün eşsiz manzarasına karşı çadırlarını kurarak kamp yapabiliyor.

Kampçıların yeni rotası: Dünyanın en büyük 2. krater gölü Nemrut - 11

Karavanlarıyla bölgeye gelen ziyaretçiler de kendileri için oluşturulan alanlarda konaklayabiliyor.

Kampçıların yeni rotası: Dünyanın en büyük 2. krater gölü Nemrut - 12
İşte Türkiye'nin en büyük krater gölü Nemrut'tan kareler...
Kampçıların yeni rotası: Dünyanın en büyük 2. krater gölü Nemrut - 13
Kampçıların yeni rotası: Dünyanın en büyük 2. krater gölü Nemrut - 14
Kampçıların yeni rotası: Dünyanın en büyük 2. krater gölü Nemrut - 15
Kampçıların yeni rotası: Dünyanın en büyük 2. krater gölü Nemrut - 16
Kampçıların yeni rotası: Dünyanın en büyük 2. krater gölü Nemrut - 17
Kampçıların yeni rotası: Dünyanın en büyük 2. krater gölü Nemrut - 18
Kampçıların yeni rotası: Dünyanın en büyük 2. krater gölü Nemrut - 19
Kampçıların yeni rotası: Dünyanın en büyük 2. krater gölü Nemrut - 20
Kampçıların yeni rotası: Dünyanın en büyük 2. krater gölü Nemrut - 21
Kampçıların yeni rotası: Dünyanın en büyük 2. krater gölü Nemrut - 22

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