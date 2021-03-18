Kapadokya, Ukrayna'dan gelecek turistlere hazırlanıyor

Peribacaları, yer altı şehirleri ve kayadan oyma tarihi manastırlarıyla geniş bir alan üzerindeki kültürel zenginliklerin Ukraynalı turistlerde hayranlık uyandıracağını ifade eden Keçeci, şöyle konuştu:

"Kapadokya'ya gelecek olan Ukraynalı ve Ruslar doğayı çok seviyor. Ortodoks kilisesinin kurucusu Aziz Basileios ve Sen Petersburg'un sembolü niteliğindeki Aziz George'un geçmişte Kapadokya'da yaşadığını biliyorlar. Dolayısıyla Kapadokya, Ortodoks dünyası için güçlü bir yer. Balon turları zaten son yıllarda Rus ve Ukrayna gibi ülkelerdeki gençler için ciddi bir talep oluşturdu. Bu ülkelerden gelen turistler yöresel yemeklere de ilgi duyuyor. Aynı zamanda Kapadokya'ya geldiklerinde uzun kalıyorlar. Valiz toplamayı sevmeyen bir turist grubu, bir bölgeye gidince bir haftasını orada geçirebiliyor. Şu an Kapadokya'ya üst grup geliyor. İleri ki süreçte orta ve alt gruptakiler de gelecek"