Kapadokya'da turistler 2022'nin ilk güneşini gökyüzünde karşıladı

Gülşah Bayraktar da Covid-19 salgını başta olmak üzere tüm sorunların geride kalması için dua ettiğini belirterek, "Geçen yıl yaşadığımız sorunların bu yıl yaşanmasını istemiyoruz. Her şeyin daha güzel olduğu bir yıl diliyorum." diye konuştu.