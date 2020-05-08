Kapadokya'daki turizmciler umutlu: Seyahat alışkanlığı değişecek

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 08.05.2020 - 10:46
Turizm Otel Yöneticiler Derneği (TUROYD) İç Anadolu Bölge Yürütme Kurulu Nevşehir İl Temsilcisi Nazif Demir, yaptığı açıklamaya göre; corona virüsle mücadelede gösterilen başarı sayesinde, turizm merkezlerinde yaz aylarından itibaren kıpırdanmalar başlayacak.
Konukların sağlıklı bir ortamda tatil yapabilmeleri için işletmelerin de çeşitli tedbirlerle hazırlık yaptıklarını, tek kullanımlık çarşaf, kişiye özel hijyen paketi gibi yeni uygulamalara imza atacaklarını aktaran Demir, şöyle devam etti: