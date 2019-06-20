Kapıların peşinde dünya turu
ntv.com.tr
"Bir kapı sadece bir kapıdan daha fazlasıdır" diyen gezgin fotoğrafçı Thu Trang Ho, yalnızca mimarilerinden dolayı değil, insanların yaşamlarındaki metaforik önemlerinden dolayı kapılardan her zaman çok etkilendiğini söylüyor. Boredpanda'nın derlemesiyle bilinmeyen sokaklarda yürümek ve ilginç kapılar aramak için yıllardır dünyayı dolaşan Thu Trang Ho'nun kadrajından kapıların peşinde dünya turu...
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1
Bakü, Azerbaycan
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2Prag, Çekya
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3Marakeş, Fas
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4Bakü, Azerbaycan
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5Budapeşte, Macaristan
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6Phnom Penh, Kamboçya
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7Marakeş, Fas
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8Malmö, İsveç
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9Yangon, Myanmar
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10Cusco, Peru
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11Cusco, Peru
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12Krk, Hırvatistan
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13Geghard, Ermenistan
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14Tiflis, Gürcistan
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15Palma - Mallorca, İspanya
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16Hoi An, Vietnam
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17Hoi An, Vietnam
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18Hue, Vietnam
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19Hue, Vietnam
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20Prag, Çekya
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21Marakeş, Fas
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22Sibiu, Romanya
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23Lima, Peru
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24Krk, Hırvatistan
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25Prag, Çekya
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26Marakeş, Fas
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27Marakeş, Fas
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28Krakow, Polonya
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29Kişinev, Moldova