Kapısında kuyruklar oluşuyor: Ulucanlar Cezaevi Müzesi

Altındağ'ın dünyaca ünlü birçok müzeye ev sahipliği yaptığını ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Altındağ, bünyesinde bulunan birçok özel mekanla adeta bir açık hava müzesini andırıyor. Bu nedenle Altındağ Ankara'nın en çok yerli ve yabancı turist çeken ilçesi. En çok ilgi çeken mekanlardan biri de Ulucanlar Cezaevi Müzesi. Türkiye’nin yakın tarihine ve siyasal geçmişine tanıklık etmek isteyen herkesi Ulucanlar Cezaevi Müzesi’ni ziyaret etmeye davet ediyorum” dedi.