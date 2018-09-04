Kaputaş Plajı mavinin benzersiz tonlarıyla her gün yüzlerce turist ağırlıyor

İlçede turizmin bayram tatilinde zirve yaptığını belirten Kocaer, "Akdeniz'in en güzel plajlarından Kaputaş, tüm turistlerin uğrak yeri oldu. Zaten dünyaca ünlü olan plaj, her geçen gün yerli ve yabancı turistlerin daha da çok ilgisini çekiyor. Ziyaretçilerin neredeyse tamamı plajdan memnun ayrılıyor" diye konuştu.

Kaputaş'ta doğanın tahrip edildiği ve betonlaştığı gibi şikayetlerin olduğunu hatırlatan Kocaer, yapılan her şeyin ahşap, el işi ve kontrollü olduğunu dile getirdi.