Karacadağ'ın lav yolu doğa ve fotoğraf tutkunlarının tercihi

Karacadağ lav yolunun emsaline az rastlanır bir arazi olduğunu belirten Hacı Cebe, şunları kaydetti:

"Benim bildiğim böyle bir yüzey Türkiye'de yok. Böyle volkanik lavın akışının olduğu gibi soğuyarak çatlaklar, mağaralar oluşturduğu bir doku yok. Yukarıdan baktığınızda Mars'ın yüzeyine benzer çok güzel görüntüler var. Burası aynı bir film platosu. Doğa ve fotoğraf tutkunları için alabildiğince güzel bir zemin. Keşfedilmeyi bekleyen birçok köşesi var"