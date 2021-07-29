Karadeniz plajları Akdeniz'i aratmıyor

İlçe merkezindeki plajda görevli Baran Yakşi, kışın sakin olan yaklaşık 22 bin nüfuslu ilçenin yaz aylarında hareketlendiğini söyledi.

Cide'nin doğal güzelliği ile ziyaretçileri mest ettiğini anlatan Yakşi, "Akdeniz'in, Ege'nin plajları çok güzel evet ama Karadeniz'in de plajları bir o kadar güzel. Herkesi bekliyoruz. Gelip görmelerini isteriz" diye konuştu.