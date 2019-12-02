Karadeniz'de yeni Uzungöl ve Ayder oluşturulacak

"VADİ EL DEĞMEMİŞ, BAKİR COĞRAFYA"

İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz, İkizdere Vadisi'nin el değmemiş, bakir bir coğrafya olduğunu belirterek, "Vahşi doğası, yaylaları, vadileri, şelaleleri ve termal yatakları ile gerçekten bölgemizin incisidir. Bölgemiz Karadeniz'in yeni turizm destinasyonu olma noktasında ciddi ibareleri var. Rize'nin diğer bölgelerinde ciddi bir doluluk ve yığılma var. Bölgemizin bakir kalması bizim bir avantajımız. Bölgemizde her türlü doğa turizmi yapılabiliyor. Aynı zamanda ciddi jeotermal kaynaklarımız da var. Bu nedenle sağlık turizminde de öne çıkabiliriz" diye konuştu.