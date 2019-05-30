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Karadeniz'in kıyısındaki Hoynat Adası'na kimsenin çıkmasına izin verilmiyor

DHA

Türkiye'de tepeli karabatak kuşlarının yuva yaptığı nadir yerlerden olan Karadeniz'deki, Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı Hoynat Adası'nda, 90 çift tepeli karabatak ile 250 çift gümüş martının yaşadığı tespit edildi. Girişlerin yasaklandığı ada, kuşların yaşam alanı olarak bırakıldı.

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    Ordu'nun 'sakin şehir' unvanına sahip Perşembe ilçesindeki Hoynat Adası'nda, 90 çift tepeli karabatak ile 250 çift gümüş martının yaşadığı belirlendi. Türkiye'de tepeli karabatak kuşlarının yuva yaptığı nadir yerlerden olan Hoynat Adası'nın, kuş gözlemciliği açısından önemli bir potansiyele sahip olması nedeniyle turizme kazandırılması için de proje hazırlığı başladı.

    TÜRKİYE'DE KELEBEK GÖZLEMİ YAPILACAK YERLER

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    hoynat adası, tepeli karabatak kuşları, ordu perşembe, kuş gözlemciliği
    Tarihte gemicilerin depo ve sığınak olarak kullandıkları bilinen ada, ev sahipliği yaptığı nesli tükenme tehlikesi altında olan kuş türlerini barındırması nedeniyle 'Önemli Kuş Alanı' olarak belirlendi. Girişlerin yasaklandığı ada, kuşların yaşam alanı olarak bırakıldı.
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    "KUŞLARIN RAHATSIZ EDİLMEMELERİ GEREKİYOR"

    hoynat adası, tepeli karabatak kuşları, ordu perşembe, kuş gözlemciliği

    Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Tandoğan, kuşların korunması amacıyla adaya girişin yasak olduğunu belirterek, "Kuşların doğal yaşam alanlarını korumaya çalışıyoruz. Adaya insanın çıkması yasak, orada kuşlar ürküyor. Hatta üreme döneminde saldırabiliyorlar. Kuşların üremesi için burayı koruyoruz. Aşırı gürültüyle rahatsız edilmemesi gerekiyor.

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    hoynat adası, tepeli karabatak kuşları, ordu perşembe, kuş gözlemciliği

    Vatandaşlarımızdan özellikle ricamız, adanın yanında yol kenarına araçlarını çekiyorlar, gürültü yapıyorlar. Bu konuda daha hassas davranmalıyız. Kuşların doğal ortamı orası, aldığımız tedbirlerle nesli tükenen bu kuşların çoğalmasını sağlıyoruz" dedi.

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    "SEYİR TERASI VE DÜRBÜNLER KOYULACAK"

    hoynat adası, tepeli karabatak kuşları, ordu perşembe, kuş gözlemciliği

    Hoynat Adası için proje hazırladıklarını anlatan Başkan Mustafa Tandoğan, "Seyir terası ve dürbünler koyarak kuşların gözlemlenebilecek. Adayı ve kuşları seyretmek için dürbünler koyacağız. Yer tespiti konusunda çalışmamız sürüyor. Kuşları rahatsız etmeyecek şekilde çalışma yapılacak. Ziyaretçi noktasında burası çok önemli, dürbünler koyduktan sonra burayı cazibe merkezi haline getireceğiz.

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    hoynat adası, tepeli karabatak kuşları, ordu perşembe, kuş gözlemciliği

    Bugün baktığımızda Ordu'nun en çok turist çeken yeri Perşembe. Onun için çaba sarf ediyoruz. Turizmden para kazanmak, göçü geri döndürmek istiyoruz.

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    hoynat adası, tepeli karabatak kuşları, ordu perşembe, kuş gözlemciliği
    Doğayı bozmadan koruyup, bölgenin yapısına göre bölgemize otel yapmayı düşünüyoruz. Bir işletmecimiz gerekli izinleri aldı, otel yapacak. Bunların da ilçemiz turizmine büyük katkısı olacak" şeklinde konuştu.
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    hoynat adası, tepeli karabatak kuşları, ordu perşembe, kuş gözlemciliği
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    hoynat adası, tepeli karabatak kuşları, ordu perşembe, kuş gözlemciliği
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    hoynat adası, tepeli karabatak kuşları, ordu perşembe, kuş gözlemciliği
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    hoynat adası, tepeli karabatak kuşları, ordu perşembe, kuş gözlemciliği
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    hoynat adası, tepeli karabatak kuşları, ordu perşembe, kuş gözlemciliği
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