Karahantepe'ye karşılama merkezi ve kazı evi yapılacak

Şanlıurfa Karahantepe'de karşılama merkezi ve kazı evi yapılacak. Bölge turizmine katkı sağlayan kazı çalışmalarıyla, hem ziyaretçilerin ihtiyaçlarının giderilmesi hem de alanla ilgili bilgilendirme yapılacak modern bir mekan oluşumu amaçlanıyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 26.11.2021 - 17:32

Karahantepe'ye karşılama merkezi ve kazı evi yapılacak - 1

'da, Neolitik Çağ'a ait emsalsiz kültür hazinelerinin bulunduğu Karahantepe'ye karşılama merkezi ve kazı evi yapılacak.

Karahantepe'ye karşılama merkezi ve kazı evi yapılacak - 2

GAP Bölge Kalkınma İdaresi (BKİ) Başkan Vekili Mehmet Açıkgöz, bölgenin zengin kültürel mirasını turizme kazandırmak ve bölgesel kalkınmayı sağlamak amacıyla başlattıkları GAP Bölgesi Odaklı Tanıtım ve Markalaşma Projesi kapsamında turizme yönelik yatırımlar yaptıklarını söyledi.

Karahantepe'ye karşılama merkezi ve kazı evi yapılacak - 3

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin zengin kültürel mirasıyla ön plana çıkan bir coğrafi konuma sahip olduğunu anlatan Açıkgöz, bu potansiyeli turizm odaklı değerlendirmek için çaba gösterdiklerini belirtti.

Karahantepe'ye karşılama merkezi ve kazı evi yapılacak - 4

Proje kapsamında bölgedeki 9 kente destek verdiklerini aktaran Açıkgöz, "Amacımız, bölgenin tarihi mirası, doğal yapısı, gastronomisi ve kültürel yapısıyla turizme hizmet etmesini sağlamaktır. 9 ilimizi tek bir çatı altında toplayarak, sürdürülebilir bir turizm hareketliliği sağlamak istiyoruz. Bu amaçla Mezopotamya markasını oluşturduk” dedi.

Karahantepe'ye karşılama merkezi ve kazı evi yapılacak - 5

Neolitik döneme ait önemli eserlerin bulunduğu Karahantepe'nin tüm dünyanın dikkatini çektiğini vurgulayan Açıkgöz, 11 bin yıllık olduğu belirtilen ören yerinin ilerleyen dönemde daha fazla ilgi göreceğine inandığını dile getirdi.

Karahantepe'ye karşılama merkezi ve kazı evi yapılacak - 6

Bölgede üç yıldır devam eden kazı çalışmalarında önemli eserlerin gün yüzüne çıkarıldığına işaret eden Açıkgöz, bu yüzden Karahantepe'ye destek verme kararı aldıklarını bildirdi.

Karahantepe'ye karşılama merkezi ve kazı evi yapılacak - 7

Açıkgöz, “Bölgede turizme yönelik fiziki yatırımların desteklenmesi için yapılan çalışmalara destek veriyoruz. Hem gelen ziyaretçilerin ihtiyaçlarını giderme hem de alanla ilgili bilgilendirmelerin yapılacağı modern bir mekan oluşumuna destek vereceğiz” diye konuştu.

Karahantepe'ye karşılama merkezi ve kazı evi yapılacak - 8

Karahantepe Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul da ören yerinin öneminin her kesim tarafından anlaşıldığını söyledi.

Karahantepe'ye karşılama merkezi ve kazı evi yapılacak - 9

"YAKINDA ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLAMAYA BAŞLAYACAK"

Karşılama merkezinin bölgenin tarihi ve coğrafi özellikleri dikkate alınarak yapılacağını anlatan Karul, "Çevre dostu bir karşılama merkezi ve kazı evi yapılacak. Karahantepe yakın zamanda ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak, 2 yıla kadar tamamlanması öngörülüyor. Şimdiden ziyaretçi ilgisi ve potansiyeliyle Türkiye'de en çok dikkat çeken kazı alanlarının başında geliyor” şeklinde konuştu.

Karahantepe'ye karşılama merkezi ve kazı evi yapılacak - 10
Karahantepe'ye karşılama merkezi ve kazı evi yapılacak - 11
Karahantepe'ye karşılama merkezi ve kazı evi yapılacak - 12
Karahantepe'ye karşılama merkezi ve kazı evi yapılacak - 13
Karahantepe'ye karşılama merkezi ve kazı evi yapılacak - 14
Karahantepe'ye karşılama merkezi ve kazı evi yapılacak - 15

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