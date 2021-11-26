Karahantepe'ye karşılama merkezi ve kazı evi yapılacak

Açıkgöz, “Bölgede turizme yönelik fiziki yatırımların desteklenmesi için yapılan çalışmalara destek veriyoruz. Hem gelen ziyaretçilerin ihtiyaçlarını giderme hem de alanla ilgili bilgilendirmelerin yapılacağı modern bir mekan oluşumuna destek vereceğiz” diye konuştu.