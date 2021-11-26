Haberler - Anadolu Ajansı 26.11.2021 - 17:32
Şanlıurfa'da, Neolitik Çağ'a ait emsalsiz kültür hazinelerinin bulunduğu Karahantepe'ye karşılama merkezi ve kazı evi yapılacak.
GAP Bölge Kalkınma İdaresi (BKİ) Başkan Vekili Mehmet Açıkgöz, bölgenin zengin kültürel mirasını turizme kazandırmak ve bölgesel kalkınmayı sağlamak amacıyla başlattıkları GAP Bölgesi Turizm Odaklı Tanıtım ve Markalaşma Projesi kapsamında turizme yönelik yatırımlar yaptıklarını söyledi.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin zengin kültürel mirasıyla ön plana çıkan bir coğrafi konuma sahip olduğunu anlatan Açıkgöz, bu potansiyeli turizm odaklı değerlendirmek için çaba gösterdiklerini belirtti.
Proje kapsamında bölgedeki 9 kente destek verdiklerini aktaran Açıkgöz, "Amacımız, bölgenin tarihi mirası, doğal yapısı, gastronomisi ve kültürel yapısıyla turizme hizmet etmesini sağlamaktır. 9 ilimizi tek bir çatı altında toplayarak, sürdürülebilir bir turizm hareketliliği sağlamak istiyoruz. Bu amaçla Mezopotamya markasını oluşturduk” dedi.
Neolitik döneme ait önemli eserlerin bulunduğu Karahantepe'nin tüm dünyanın dikkatini çektiğini vurgulayan Açıkgöz, 11 bin yıllık olduğu belirtilen ören yerinin ilerleyen dönemde daha fazla ilgi göreceğine inandığını dile getirdi.
Bölgede üç yıldır devam eden kazı çalışmalarında önemli eserlerin gün yüzüne çıkarıldığına işaret eden Açıkgöz, bu yüzden Karahantepe'ye destek verme kararı aldıklarını bildirdi.
Açıkgöz, “Bölgede turizme yönelik fiziki yatırımların desteklenmesi için yapılan çalışmalara destek veriyoruz. Hem gelen ziyaretçilerin ihtiyaçlarını giderme hem de alanla ilgili bilgilendirmelerin yapılacağı modern bir mekan oluşumuna destek vereceğiz” diye konuştu.
Karahantepe Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul da ören yerinin öneminin her kesim tarafından anlaşıldığını söyledi.
Karşılama merkezinin bölgenin tarihi ve coğrafi özellikleri dikkate alınarak yapılacağını anlatan Karul, "Çevre dostu bir karşılama merkezi ve kazı evi yapılacak. Karahantepe yakın zamanda ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak, 2 yıla kadar tamamlanması öngörülüyor. Şimdiden ziyaretçi ilgisi ve potansiyeliyle Türkiye'de en çok dikkat çeken kazı alanlarının başında geliyor” şeklinde konuştu.