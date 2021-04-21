Karavana çevirdiği eski otomobiliyle hayallerinin peşinden gidiyor

Akkaş, "Otomobilimle aramda görünmez bir bağ kuruldu. Aileden biri gibi oldu. Bazen arıza yapıyor ve beni üzüyor. Sinirleniyorum ama hemen gönlünü almasını da biliyorum. Arabamı gerçekten çok seviyorum. O benim kendi deyimimle iki gözümün çiçeği. Ona gözüm gibi bakıyor, her şeyiyle ilgileniyorum" diye konuştu.