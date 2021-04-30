Karavana dönüştürdüğü servis minibüsüyle yollara düşecek

"ÇOCUKLUK HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLDUM"

Eyüphan Kara, karavan yapmayı çok istediğini ve salgın döneminde bunu gerçekleştirdiğini söyledi.

Aracı 65 bin liraya arkadaşından satın aldığını belirten Kara, şu değerlendirmede bulundu:

"2,5 ay araçla uğraştım, eksikleri, evrakları, elektrik, mobilya işlemleri vardı. Tek tek kendi emeğimle yaptım. Aracın içinde 200 litrelik temiz su depom, 110 litrelik pis su depom, ayrıca aracın altında duş ve lavabo için de 200 litrelik ayrı bir depom var. Aracımda ev kliması bulunuyor, güneş panelleri mevcut. Böylelikle akülerimi dolduruyorum. 200 amperden 4 jel aküm var. Araç içerisindeki ışık ve donanımlar için invertörüm (güç çevirici) var. 220 volt bütün sistemi çalıştırıyorum. Buzdolabı, mikro dalga fırın, televizyon, internet, klima, ısıtıcı, tost makinem başta olmak üzere her şeyim var"