Karavanla dünya turuna çıktılar, 3 günlüğüne geldikleri Türkiye'den 1,5 yıldır ayrılamadılar

"Kendimiz keşfetmek istedik. Türkiye'de bir tek kötü olay bile yaşamadık. Türkiye, en sıcak ve en kibar ülkelerden bir tanesi. İnsanlar çok iyi, manzaralar çok güzel. Beklentimizin üstündeydi. Rize'nin dağ köyünü de Antalya'nın turkuaz denizini de çok sevdik. Buradan güzel anılarla ayrılacağız. Türkiye'de insanlar arkadaştan ziyade kardeş gibi davranıyor. Bunu videolarda da anlatıyoruz. Güzel yorumlar alıyoruz. Paylaşımlarımızdan sonra bizimle iletişime geçen Amerika, İngiltere ve Kanada'da yaşayan başka video içerik üreticileri, Türkiye'ye gelmek istediklerini söylediler. Tecrübelerimizi dinlediler. Türkiye'nin güzelliklerini onlara tanıttık"