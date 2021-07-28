Karavanla Türkiye turuna çıkan çift, bebek haberini aldıkları İzmir'de kontak kapattı

Karavan sayesinde her yerde bir evlerinin bulunmasının tarifsiz bir duygu olduğunu anlatan Güner, şunları kaydetti:

"Dünyanın her yerinde bütün güzelliklerine açılan bir kapınız var, bu çok güzel bir imkan, herkesin de bunu tatmasını çok isteriz. Çünkü sizi özgürleştiriyor, kendinizi tanımanızı ve gerçekten de doğayı sevmenizi sağlıyor. Çünkü kapım hep açık, hep doğayla iç içeyim, hep gökyüzü üzerinizde. Evdeyken bunu yapma şansınız yok ya da sıkıldığınızda evinizi başka bir yere taşıma şansınız yok ama park ettiğiniz her yerde eviniz var gibi güzel bir durum. Kim istemez ki böyle bir şey?"