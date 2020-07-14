Karavanlarla dünya turuna çıkan yabancı gezginler Türkiye'ye hayran kaldı

Anadolu Ajansı 14.07.2020 - 12:09
Fransa ve İsviçre'den farklı kültürleri tanımak amacıyla karavanlarla dünya turuna çıkan ve 1,5 yılda yaklaşık 20 ülke gezen yabancı uyruklu iki aile, Türkiye'nin doğal güzellikleri ve misafirperverliğine hayran kaldı.
İsviçreli Philippe-Saby Neyroud ve Fransız Karen-Yoan Sayas çiftleri, çocukları ve yanlarına aldıkları köpekleriyle tam donanımlı karavanlarıyla 1,5 yıl önce önce dünya turuna başladı. Farklı zamanlarda aynı güzergahlarda İspanya, Portekiz, İtalya, Avusturya ve Yunanistan'ın ardından Türkiye'ye gelen Avrupalı gezgin ailelerin yolu Bursa'da kesişti.
Bursa'da tanışarak turlarına birlikte devam etme kararı alan çiftler, tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü Kapadokya, Trabzon, Rize, Ardahan ile Kars illerini gezdikten sonra Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine 28 kilometre uzaklıktaki Balık Gölü'nde 3 günlük mola verdi. Doğal güzelliğiyle göz kamaştıran Türkiye'nin en yüksek rakımlı gölünde dinlenen Avrupalı gezginler, semaver çayı içip tekne ile gölün üzerinde gezerek manzaranın tadını çıkardı.